Долар дорожчає у серпні

У коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зауважив, що ринок очікував змін щодо курсу, адже девальваційні очікування були підвищені.

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За словами експерта на курс вплинуло й те, що на сьогодні значно скоротився експорт, а імпорт зріс, порівняно з показниками навесні.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Вартість валюти може знизитися на день чи кілька днів, але якесь стале зниження навряд буде. Тим паче якщо Нацбанк змінить валютну політику, а відповідно, змінить фіксований курс, то міжбанк та готівковий курс будуть близькі одне до одного.

Фактори, що вплинули на курс

Збільшився дефіцит торгового балансу;

​Дефіцит торгового балансу НБУ компенсує інтервенціями, які, наприклад, весною становили 260 мільйонів доларів щотижня. Для порівняння – на сьогодні інтервенції зросли до 468 мільйонів щотижня.

Інтервенції Це цілеспрямований вплив центрального банку країни на валютний ринок і валютний курс. Це здійснюється через продаж або закупівлю банком великих партій іноземної валюти.

Великий ризик енергокризи;

Ймовірно, що росіяни знову в осінньо-зимовий період обстрілюватимуть енергетичну інфраструктуру України. Відповідно до цього відбудеться ще більший "перекос" торгового балансу: деякі підприємства будуть призупинені, а відповідно товари потрібно буде додатково імпортувати.

Аграрний експорт обвалився;

Після припинення зернового коридору український аграрний експорт обвалився на 30%. Відтак є випадки, коли деякі агрохолдинги взагалі скоротили його до 0. Наприклад, компанія Метінвест заявила, що має проблеми з логістикою через Польщу, бо порти завантажені й відсутні вантажні потужності.

Імпортери своїми діями формуватимуть додатковий попит;

Восени розпочинається активний діловий сезон. Імпортери завжди закуповуються та формують свої заявки на цей період, щоб все доїхало та було в достатньому обсязі. Таким чином формується додатковий попит на долар.

Перевірки в обмінниках;

​ Через такі перевірки на ринку формуються додаткові "перекоси" саме на готівку.

Рішення про гнучкий курс;

НБУ може ухвалити рішення щодо переходу до гнучкого курсу. Через це є ринкові очікування: або фіксований курс підвищать, або перейдуть до гнучкого курсоутворення, але у фіксованих рамках.

Збільшення кількості біженців.

Через біженців, які виїжджають за кордон, формується додатковий попит на валюту, адже вони для цього обмінюють гривні на валюту.

На скільки зросла валюта

Нагадуємо, що від початку серпня долар суттєво подорожчав. Якщо наприкінці липня долар при купівлі був на рівні 37 гривень, а продаж в обмінниках становив десь 37,5 гривні, то зараз ціна в середньому зросла на гривню і навіть більше.

Як розповідала банкірка Анна Золотько 24 Каналу показники долара на рівні 37,8 – 38,2 гривні – це ознака того, що на ринку підвищена знервованість.