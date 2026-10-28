Майбутній врожай та ціни: аграрії вже засіяли понад 80% площ озимими

Осіння сільськогосподарська кампанія в Україні наближається до свого екватора, закладаючи фундамент для продовольчої безпеки наступного року. Від успішності цих робіт безпосередньо залежатиме не лише стабільність національної економіки, а й вартість базових продуктів у супермаркетах.

Які результати показують українські фермери, що сіють, та які регіони лідирують

Станом на кінець жовтня вітчизняні аграрії вже засіяли понад 5,3 мільйона гектарів сільськогосподарських угідь. Зокрема, площа посіву озимих зернових культур перетнула позначку в 80% від прогнозованих обсягів, про що повідомляє пресслужба Мінагрополітики. Це означає, що попри складні економічні умови та війну, Україна впевнено формує базу для майбутнього врожаю та експортної виручки.

Найбільше площ традиційно відвели під пшеницю та тритикале – понад 3,7 мільйона гектарів, що становить майже 83% від плану. Водночас справжній прорив відбувся з ріпаком, адже фермери у 23 областях вже перевищили прогнозні показники, засіявши понад 1,1 мільйона гектарів.

Цікаво! У трійку беззаперечних лідерів за загальними площами увійшли Миколаївська, Дніпропетровська та Кіровоградська області. Високі темпи робіт також демонструють Одеська, Полтавська, Хмельницька та Черкаська області, що гарантує рівномірний розподіл аграрного потенціалу по країні.

Як це вплине на гаманці українців

Для пересічного споживача такі швидкі темпи посівної – це головний маркер стабільності цін на хлібобулочні вироби, борошно та крупи у 2027 році. Крім того, успішний експорт агропродукції забезпечує стабільний приплив валюти в країну, що допомагає Національному банку утримувати курс гривні від різких коливань.

Нагадаємо! Минулими роками український агросектор стикався з серйозними викликами через замінування територій та логістичні блокади з боку Росії. Проте адаптація бізнесу та налагодження нових експортних коридорів дозволили фермерам вийти на стабільні показники. Поточне перевиконання плану щодо деяких культур свідчить про те, що аграрії навчилися ефективно планувати ресурси навіть в умовах постійних ризиків.

До речі, відкладене збирання кукурудзи до весни 2027 року стає масовим явищем серед вітчизняних агрокомпаній через низькі закупівельні ціни та захмарну вартість сушіння зерна.