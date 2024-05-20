Білорусь збільшила поставки палива до Росії

Білорусь почала нарощувати поставки палива до Росії. Так сталося через дефіцит у Москві спричинений ударами дронів по НПЗ.

Білорусь постачає паливо до Росії

У нафтопереробній сфері Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його поставок залізничним транспортом до Росії.

Читайте також Нова Зеландія розширить санкції проти Росії

Нині забезпеченням організації охорони перевезення на території Білорусі займаються бойовики терористичного угруповання "Вагнер", та батальйон охорони місцевого МВС.

Росія без палива – це чудова ілюстрація путінського правління. Проте режим Лукашенка не здатний покрити дефіцит, і є лише методом латання дір. Але його допомога є свідченням агресії самопроголошеного диктатора проти нашої країни й участь окупованої республіки у війні проти України,

– йдеться у повідомленні.

Росія заблокувала активи банків ЄС

Суд Санкт-Петербургу наклав арешт на UniCredit на суму 463 мільйонів євро. Це еквівалентно приблизно 4,5% його активів у країні. Також він заморозив активи:

Deutsche Bank – 238,6 мільйона євро;

Commerzbank – 94,9 мільйона євро.

Додатково суд заборонив банкам продавати свій бізнес без згоди на це Володимира Путіна. Ці заходи ніби-то були необхідними, бо банки "вживають заходів, спрямованих на відчуження свого майна в Росії".

Також компанія подала позови проти таких банків: