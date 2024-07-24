Переплат не уникнути: що треба знати про повірку лічильників

Якщо українці не проведуть певну процедуру, вони можуть переплатити за ЖКП. Мовиться про повірку лічильників.

Чому потрібна повірка лічильників

Відповідно до законодавства, власники будинків зі встановленими лічильниками повинні проходити обов'язкове калібрування лічильників. Нехтування цією процедурою може призвести до неточних показань лічильника та збільшення рахунків.

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Також, якщо лічильник не буде повірений вчасно, він може бути від'єднаний від абонентського рахунку, що призведе до того, що постачальники послуг не зможуть використовувати показання лічильника для виставлення рахунків. Нарахування будуть здійснюватися на основі показників загальнобудинкового лічильника, а за його відсутності – за стандартним тарифом.

Як здійснити повірку лічильників

Щоб повірити лічильники, потрібно самостійно звернутися у водоканал, в обленерго або спеціальні служби, які надають такі послуги. Це потрібно зробити у чітко встановлені терміни.

Сплачувати за повірку лічильників потрібно самостійно.

Споживачі зобов'язані надавати обленерго результати метрологічної повірки своїх лічильників води та тепла.

Також треба надати скан-копії таких документів: