Переплат не избежать: что нужно знать о поверке счетчиков

Если украинцы не проведут определенную процедуру, они могут переплатить за ЖКУ. Речь идет о поверке счетчиков.

Почему нужна поверка счетчиков

В соответствии с законодательством, владельцы домов с установленными счетчиками должны проходить обязательную калибровку счетчиков. Пренебрежение этой процедурой может привести к неточным показаниям счетчика и увеличению счетов.

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Также, если счетчик не будет поверен вовремя, он может быть отсоединен от абонентского счета, что приведет к тому, что поставщики услуг не смогут использовать показания счетчика для выставления счетов. Начисления будут осуществляться на основе показаний общедомового счетчика, а при его отсутствии – по стандартному тарифу.

Как осуществить поверку счетчиков

Чтобы поверить счетчики, нужно самостоятельно обратиться в водоканал, в облэнерго или специальные службы, которые предоставляют такие услуги. Это нужно сделать в четко установленные сроки.

Платить за поверку счетчиков нужно самостоятельно.

Потребители обязаны предоставлять облэнерго результаты метрологической поверки своих счетчиков воды и тепла.

Также надо предоставить скан-копии таких документов: