Почему нужна поверка счетчиков
В соответствии с законодательством, владельцы домов с установленными счетчиками должны проходить обязательную калибровку счетчиков. Пренебрежение этой процедурой может привести к неточным показаниям счетчика и увеличению счетов.
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Также, если счетчик не будет поверен вовремя, он может быть отсоединен от абонентского счета, что приведет к тому, что поставщики услуг не смогут использовать показания счетчика для выставления счетов. Начисления будут осуществляться на основе показаний общедомового счетчика, а при его отсутствии – по стандартному тарифу.
Как осуществить поверку счетчиков
Чтобы поверить счетчики, нужно самостоятельно обратиться в водоканал, в облэнерго или специальные службы, которые предоставляют такие услуги. Это нужно сделать в четко установленные сроки.
Потребители обязаны предоставлять облэнерго результаты метрологической поверки своих счетчиков воды и тепла.
Также надо предоставить скан-копии таких документов:
- свидетельства о прохождении поверки;
- протокола поверки/акта выполненных работ по поверке счетчика, если поверка проводилась на месте без демонтажа счетчика;
- актов демонтажа и монтажа счетчика;
- актов опломбирования и распломбирования, если поверка проводилась с демонтажем;
- фото счетчиков по состоянию на дату обращения и указать адрес проживания.