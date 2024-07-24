В инфопространстве все чаще распространяют призывы для того, чтобы снизить тариф на свет, а на фоне массовых отключений люди еще и прибегают к митингам, где скандируют о "справедливом отключении". Чаще всего к такой информационной кампании причастны именно россияне, которым все-таки удается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине.

В то же время люди объясняют недовольство ситуацией со светом якобы тем, что электроэнергии и так не дают, а тариф несмотря на это повышают. Но как выяснилось, украинцы уже много лет платят только за саму передачу света, а все остальное покрывается дотациями.

24 Канал выяснил что не так с призывами об уменьшении тарифа, сколько действительно платят украинцы за свет и почему дешевле электроэнергия больше невозможна.

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"Требуем снизить цену на свет"!

Как объясняет в комментарии 24 Каналу эксперт Святослав Павлюк, история с тарифом на электроэнергию – это как история с колбасой в Советском союзе, где она якобы стоила 2,20 рубля. Хотя на самом деле такой цены и близко не было.

Святослав Павлюк Эксперт по вопросам энергоэффективности У нас электроэнергия никогда не стоила столько, сколько за нее платило население. За последние 25 лет за потребителей доплачивали из прибыли Энергоатома, Укргидроэнерго и тому подобное.

Важно! По словам Павлюка, объем дотаций на свет в 2013 – 2014 годах составлял где-то 38 миллиардов гривен. В то же время в прошлом году этот объем достиг аж 135 миллиардов гривен.

Самой большой проблемой в этой ситуации является то, что обычно о дотировании населения не информировали.

Сейчас наши традиционные угольные станции и гидроэлектростанции повреждены, или вообще разрушены из-за российских обстрелов. И для того, чтобы построить новые, должен прийти инвестор, ведь государство не может сейчас себе этого позволить. И если кого-то интересует, сколько же на самом деле стоит электроэнергия, просто спросите инвестора, за какую цену он готов продавать населению свет. И это точно не будет 2,20 гривны,

– объясняет Святослав Павлюк.



Какие лозунги распространяют по снижению тарифов / Скриншот из соцсети Фейсбук

Украинцы не платили за свет, а только за его передачу

С 1 июня для бытовых потребителей был повышен единый тариф на свет с 2,64 гривны за киловатт до 4,32 гривны за киловатт. Кроме того, всем известно, что в результате ракетных обстрелов Россией энергосистемы Украины почти 80% объектов генерации электроэнергии были уничтожены или серьезно повреждены.

Как распределяется стоимость за электроэнергию Цену за свет разделяют на 4 составляющие. Первое – это электроэнергия как товар, далее идет стоимость систем передачи электроэнергии Укрэнерго (то есть Укрэнерго берет электроэнергию у крупных производителей и передает их в облэнерго) – составляет это где-то 63 копейки. Есть еще тариф на передачу облэнерго (уже на уровне распределения), и в среднем по стране он составляет 1,70 гривны. А также, есть еще тариф на поставку самого энергосбыта, то есть поставщика универсальных услуг, – это еще где-то 20 копеек.

Как рассказывает Павлюк, сама только стоимость передачи электроэнергии в Украине составляла где-то в целом от 2,60 до 2,90 гривны в среднем.

В тарифе 2,64 гривны за киловатт, который существовал до сих пор, стоимости за электроэнергию, как таковой, вообще не было. Была только стоимость ее передачи, и то оплачена не полностью. И то, что сейчас случилось, а именно поднятие тарифа, означает, что население наконец начало платить хоть что-то за электроэнергию,

– отмечает эксперт.

Почему электроэнергия не может дешеветь

Господин Святослав приводит пример системы дотаций, которая была выстроена в Украине. По его словам, то, что население платит только долю, означает, что поставщики имеют немалые убытки и за них доплачивает постоянно организация, которая сейчас называется Государственное предприятие "Гарантированный покупатель".

Получается так, что поставщик универсальных услуг выходит на рынок, покупает электроэнергию по цене от 4 до 8 гривен в разные моменты суток. А потом продает эту электроэнергию по гораздо более низкой цене. Разницу, которую несет компания в убыток, потом покрывает ГП "Гарантированный покупатель" из прибыли, которые ему перечисляет Укрэнерго, Энергоатом и т.д,

– резюмирует Павлюк.

В Украине десятилетиями происходит "проедание" прибыли энергокомпаний вместо того, чтобы эту прибыль вкладывать в энергоэффективные проекты: поставить какие-то солнечные коллекторы по крышам, утеплить дома и так далее.

То есть у нас системно ресурс, который нам надо было бы вкладывать в модернизацию, дотировал неэффективное потребление,

– говорит эксперт.

На сегодня же станции разрушены, а восстановить их не за что. Именно поэтому электроэнергия дешевле стать просто принципиально не может, ведь объем генерации как Энергоатома, так и тепловых электростанций сократился в разы из-за россиян.

Митинги и рука Кремля

Несмотря на недовольство новым тарифом за свет, у людей есть еще претензии относительно частых отключений света. Они даже переросли в митинги, в которых, в частности, прослеживается российский след.

Известно, что 12 июля в Каменском, Днепропетровская область, у здания компании ДТЭК прошел митинг за "справедливое" распределение электроэнергии.

В то же время уже 16 июля жители Полтавы в знак протеста против отключений перекрыли даже улицу, заявляя что их жалобы игнорируют.

Похожая ситуация случилась и в Запорожье, где 19 июля была перекрыта проезжая часть возле облгосадминистрации города. Люди требовали объяснений от руководителя ОГА Ивана Федорова.

Самое интересное в этих историях то, что такие митинги вероятнее всего были делом рук российского ИПСО. По одному из митингов в Днепре расследователи общественного волонтерского сообщества "OSINT-Пчелы" собрали доказательства о причастности мероприятия к информационно-психологической операции российских спецслужб:

Для жителей Днепра была создана телеграм-группа "Бездействие – не выход", лозунг которой уже кричит о якобы несправедливости, а именно "Группа не равнодушных людей, которым надоел произвол ДТЭК и ТЦК".

В группе администраторы активно призывали других участников выходить на митинги возле офисов ДТЭК в городе. А еще часто распространялись сообщения о "длительных отключениях, хотя жары нет, а энергоблоки ввели в работу", "в других городах выключают не так часто, как у нас" и др.



Сообщение участников группы "Бездействие – не выход" / Скриншоты из телеграма Сообщение участников группы "Бездействие – не выход" / Скриншоты из телеграма

Как выяснилось, владельцем группы "Бездействие – не выход" был некий Евгений Святенко. Сам мужчина родом из Донецка и, кстати, до сих пор живет в оккупированном городе.

Телеграм Евгения Святенко был привязан именно к российскому номеру телефона.

После публикации расследования Святенко скрыл о себе любую информацию в группе, а впоследствии вообще удалил свой аккаунт.

Сейчас в группе есть почти 3 тысячи участников, среди которых есть лица, ежедневно публикующие манипулятивную информацию.

Напоминаем! Еще одним похожим российским нарративом и ИПСО была информация о якобы экспорте электроэнергии за границу. В ДТЭК опровергли заявления о продаже света и добавили, что сейчас разве что присутствуют только технические перетоки электроэнергии. Именно благодаря перетокам энергосистемы разные страны могут помогать друг другу и стабилизировать ситуацию при возникновении проблем.