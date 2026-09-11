Частина товару пошкоджена: Росія атакувала склад постачальника відомих систем безпеки

Чергова атака Росії на столицю призвела до пожежі на складських приміщеннях Secur в Оболонському районі Києва. Компанія є офіційним дистриб'ютором систем безпеки Ajax Systems та інших світових брендів розумного дому.

Які наслідки атаки

Внаслідок пожежі була пошкоджена частина товарного запасу, повідомили в Secur.

Однак співробітники компанії не отримали травм. У Secur зазначили, що працівники дотримувалися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Найголовніше – люди в безпеці. Завдяки дотриманню інструкцій та правил безпеки під час повітряної тривоги жоден співробітник компанії не постраждав,

– йдеться в повідомленні.

У компанії наголосили, що життя та здоров'я працівників залишаються головним пріоритетом.

Що буде з поставками

Попри пошкодження частини запасів, Secur запевняє, що дефіциту систем безпеки на українському ринку не буде. Компанія планує забезпечити потреби клієнтів і партнерів у повному обсязі.

Її команда вже запустила антикризовий план, який має допомогти стабілізувати роботу складу та логістику. Деталі цього плану компанія найближчим часом має повідомити своїм клієнтам і партнерам.

У Secur також закликали продовжувати співпрацю та замовляти продукцію, попри наслідки російської атаки.

Справжня безпека – це не лише обладнання, це наша стійкість та готовність діяти у будь-яких умовах,

– наголосили в компанії.

Додамо, шо група компаній Secur працює на українському ринку безпеки ще з 2008 року і є одним із головних постачальників у цій сфері. Серед її великих корпоративних клієнтів – "Укрзалізниця", "Нова Пошта", МХП та Укренерго.

Нагадаємо, сьогоднішня атака Росії на Київ вдарила по різних компаніях. Під удар потрапили дві АЗС "Укрнафт", а також будівля "Київстару". У компанії повідомили, що мережа оператора продовжила працювати.