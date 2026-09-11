Каковы последствия атаки

В результате пожара была повреждена часть товарных запасов, сообщили в Secur.

Однако сотрудники компании не получили травм. В Secur отметили, что работники соблюдали правила безопасности во время воздушной тревоги.

Самое главное – люди в безопасности. Благодаря соблюдению инструкций и правил безопасности во время воздушной тревоги ни один сотрудник компании не пострадал,

– говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что жизнь и здоровье сотрудников остаются главным приоритетом.

Что будет с поставками

Несмотря на повреждение части запасов, Secur уверяет, что дефицита систем безопасности на украинском рынке не будет. Компания планирует обеспечить потребности клиентов и партнеров в полном объеме.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Ее команда уже запустила антикризисный план, который должен помочь стабилизировать работу склада и логистику. Подробности этого плана компания в ближайшее время сообщит своим клиентам и партнерам.

В Secur также призвали продолжать сотрудничество и заказывать продукцию, несмотря на последствия российской атаки.

Настоящая безопасность – это не только оборудование, это наша стойкость и готовность действовать в любых условиях,

– подчеркнули в компании.

Добавим, что группа компаний Secur работает на украинском рынке безопасности еще с 2008 года и является одним из главных поставщиков в этой сфере. Среди ее больших корпоративных клиентов – "Укрзализныця", "Новая Почта", МХП и Укрэнерго.

Напомним, сегодняшняя атака России на Киев нанесла удар по различным компаниям. Под удар попали две АЗС "Укрнафт", а также здание "Киевстара". В компании сообщили, что сеть оператора продолжает работать.