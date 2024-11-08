Панама забере свій прапор у чотирьох танкерів тіньового флоту Росії
Панамська морська адміністрація забере свій прапор у чотирьох суден російського тіньового флоту. Раніше вони потрапили під санкції США.
Прапор Панами
Суднами володіють LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping та LNG Gamma Shipping. Вони знаходяться в Сінгапурі, передає 24 Канал з посиланням на AMP.
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Чотири із цих танкерів були ідентифіковані як частина тіньового флоту Росії, а їх власники ухилялися від санкцій. До них належать:
- North Air;
- North Mountain;
- North Way;
- North Sky.
Нагадаємо! Цей процес було розпочато ще 4 жовтня.
Панама продовжить захищати інтереси панамської морської спільноти і надалі анулюватиме судна, що потрапили під обмеження.
Реєстрація суден під панамським прапором надає судновласникам значні переваги. До них відносяться можливість відкритої реєстрації та можливість наймати іноземних працівників з конкурентоспроможною заробітною платою.