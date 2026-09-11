Фабрика відомого світового бренду зупинила роботу після атаки Росії

7 вересня Росія завдала удару по відомій тютюновій фабриці British American Tobacco у Прилуках. Підприємство було змушене зупинити роботу.

Про це повідомили в пресслужбі "ВАТ – Україна" в коментарі "РБК-Україна".

Що відомо про зупинку роботи British American Tobacco?

Прилуцька тютюнова фабрика тимчасово зупинила свою роботу після російського обстрілу. Зараз на об'єкті триває оцінка наслідків атаки та фіксація завданих збитків.

Коли фабрика зможе відновити роботу, поки не уточнюють.

Нагадаємо, що 7 вересня російські війська атакували Прилуки Чернігівської області безпілотниками. Удар припав по сигаретному цеху на території фабрики.

На момент вибухів співробітники перебували в укритті, тому серед працівників підприємства загиблих чи важкопоранених немає.

Водночас поранень зазнала місцева жителька, яка під час обстрілу перебувала на зупинці неподалік.

Зауважимо, що Прилуцька фабрика є одним із найбільших платників податків серед підприємств тютюнової галузі в Україні. На ній виробляють сигарети Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки", а також стіки для систем нагрівання тютюну glo.

Раніше повідомлялося, що JYSK тимчасово призупинив роботу магазинів у двох торгових центрах – "Амстор" у Запоріжжі та "Мануфактура" в Сумах.

За словами керівника JYSK в Україні Євгена Іваници, обидва ТЦ зазнали значних пошкоджень через російські атаки.