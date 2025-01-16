Як інавгурація Трампа вплине на гривневі депозити у січні
- Зміни в ставках за гривневими депозитами в січні очікуються незначними, базові ставки залишаться в межах 9,5% – 13% залежно від терміну.
- Довготривалі вклади можуть забезпечити дохід до 16% річних, що допоможе захиститися від інфляції.
На тижні, що передує інавгурації нового очільника Білого Дому та засіданню Монетарного комітету загальна картина в сегменті гривневих вкладів залишатиметься незмінною. Серед потенційних вкладників відсутні якісь страхи від "пришестя" Дональда Трампа.
Що відбуватиметься з депозитами у другій половині січня
Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу заначив, що в останню декаду січня докорінних змін в ставках за гривневими депозитами не станеться.
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Водночас, на ринку триватиме "заохочувальний" період, під час якого потенційний вкладник може розраховувати на додаткові бонуси, що складають 1 – 1,5 відсоткові пункти до базових ставок.
Як зазначає Замотаєв, базові ставки за депозитами з 20 по 26 січня становитимуть:
- для депозитів на 3 – 6 місяців ставки складуть в середньому 9,5% – 10%;
- на 9 – 12 місяців – в середньому 12% річних;
- від 1 року – в середньому 13% річних.
За виключенням ультракоротких вкладів та "проміжних" депозитів тривалість 9 – 12 місяців, розвиток яких не є найбільшим пріоритетом комбанків, громадяни можуть розраховувати на отримання максимального сумарного доходу за довготривалими вкладами в розмірі до 16% річних,
– наголошує банкір.
Потрібно розуміти, що такий високий відсоток фактично гарантує вкладнику імунітет від інфляції, а також дає можливість отримати пасивний прибуток в розмірі близько 3 – 4%.
Зверніть увагу! На думку банкіра, тенденція на активний розвиток довготривалих вкладів поступово набуватиме нового забарвлення, викликаного зростанням інфляції, а також зміною облікової ставки (13,5%) та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами (16%).
Що може вплинути на депозити у січні
За словами банкіра, не можна виключати, що 23 січня на засіданні Монетарного комітету НБУ ухвалить рішення про подальшу корекцію облікової ставки та відповідні синхронні зміни у ставці за 3-місячними депозитними сертифікатами.
Якщо облікову ставку піднімуть до 14%, а ставка за 3-місячними депсертифікатами стане 16,5%, цілком можливо, що комбанки впродовж 2 тижнів після таких змін можуть переглянути дохідність за гривневими депозитами. Всі чинні бонусні програми дійдуть до свого логічного завершення та "матеріалізуються" в нових базових ставках,
– зауважує Замотаєв.
Тобто, нові ставки врахують як грудневі, так і січневі монетарні зміни, додавши до базових ставок в середньому 1 відсотковий пункт.