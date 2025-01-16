Що відбуватиметься з депозитами у другій половині січня

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу заначив, що в останню декаду січня докорінних змін в ставках за гривневими депозитами не станеться.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Водночас, на ринку триватиме "заохочувальний" період, під час якого потенційний вкладник може розраховувати на додаткові бонуси, що складають 1 – 1,5 відсоткові пункти до базових ставок.

Як зазначає Замотаєв, базові ставки за депозитами з 20 по 26 січня становитимуть:

для депозитів на 3 – 6 місяців ставки складуть в середньому 9,5% – 10%;

ставки складуть в середньому 9,5% – 10%; на 9 – 12 місяців – в середньому 12% річних;

– в середньому 12% річних; від 1 року – в середньому 13% річних.

За виключенням ультракоротких вкладів та "проміжних" депозитів тривалість 9 – 12 місяців, розвиток яких не є найбільшим пріоритетом комбанків, громадяни можуть розраховувати на отримання максимального сумарного доходу за довготривалими вкладами в розмірі до 16% річних,

– наголошує банкір.

Потрібно розуміти, що такий високий відсоток фактично гарантує вкладнику імунітет від інфляції, а також дає можливість отримати пасивний прибуток в розмірі близько 3 – 4%.

Зверніть увагу! На думку банкіра, тенденція на активний розвиток довготривалих вкладів поступово набуватиме нового забарвлення, викликаного зростанням інфляції, а також зміною облікової ставки (13,5%) та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами (16%).

Що може вплинути на депозити у січні

За словами банкіра, не можна виключати, що 23 січня на засіданні Монетарного комітету НБУ ухвалить рішення про подальшу корекцію облікової ставки та відповідні синхронні зміни у ставці за 3-місячними депозитними сертифікатами.

Якщо облікову ставку піднімуть до 14%, а ставка за 3-місячними депсертифікатами стане 16,5%, цілком можливо, що комбанки впродовж 2 тижнів після таких змін можуть переглянути дохідність за гривневими депозитами. Всі чинні бонусні програми дійдуть до свого логічного завершення та "матеріалізуються" в нових базових ставках,

– зауважує Замотаєв.

Тобто, нові ставки врахують як грудневі, так і січневі монетарні зміни, додавши до базових ставок в середньому 1 відсотковий пункт.