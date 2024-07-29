Про що треба попереджати ПФУ щоб не залишитись без пенсії у серпні

Пенсія деяких українців може скоротитись або ж бути тимчасово скасованою. Якщо ці пенсіонери своєчасно не сповістять ПФУ про певні зміни.

Про що потрібно інформувати ПФУ

Пенсіонер зобов'язаний повідомляти ПФУ про певні зміни. Зокрема про працевлаштування чи звільнення з роботи.

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Статус особи прямо впливає на розмір виплат, які вона отримує. Також пенсіонер має інформувати Пенсійний фонд про:

зміну адреси;

зміну документів (отримання нового паспорта);

отримання нового прізвища;

заміну ідентифікаційного коду;

початок або закінчення підприємницької діяльності.

Інформація щодо прізвища та ідентифікаційного коду необхідна для коректного заповнення документів. Інформація щодо адреси проживання важлива, оскільки електронна пенсійна справа має зберігатися за місцем проживання пенсіонера. А від інформації щодо працевлаштування та звільнення з роботи залежить розмір пенсійної виплати,

– йдеться у повідомлені ПФУ.

Аби повідомити цю інформацію, особа має звернутись у найближчий сервісний центр. Зробити це можна і онлайн, скориставшись електронним порталом ПФУ.

На повідомлення про вказані зміни особа має 10 днів.