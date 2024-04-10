В Україні здешевшали продукти: на що знизилися ціни

У порівнянні з попереднім місяцем, в березні 2024 року середні ціни на товари в Україні зменшилися на 0,2%. Як стало відомо, за останній рік продуктова інфляція впала до мінімальних 0,2%.

Які продукти здешевшали

Відтак, зростання споживчих цін в Україні у березні 2024 року сповільнилося до 3,2%. Це мінімальне значення з жовтня 2020 року, коли річна інфляція становила 2,6%. Найбільше в ціні впали яйця та цукор.

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За даними статистичного відомства, за останній місяць здешевшало:

молоко – на 0,3%;

м'ясо та м'ясопродукти – на 0,4%;

овочі – на 0,6%;

соняшникова олія – на 1,5%;

цукор – на 2,5%;

яйця – на 16,4%.

Водночас спостерігалась і зворотна тенденція на деякі види продуктів.Відтак, найбільше здорожчали:

фрукти – на 4,1%;

олія – на 0,8%;

хліб та хлібопродукти – на 0,4%;

макаронні вироби – на 0,3%,

риба та продукти з риби – на 0,2%,

сир – на 0,2%.

Як змінилися ціни в Україні / Інфографіка – Держстат

Що прогнозує НБУ

За прогнозом НБУ, вплив рекордного врожаю, а також ускладнення експорту через західний кордон, збережеться також у першому півріччі 2024 року.

Тому продовольча інфляція залишиться низькою – до 3% у річному обчисленні. Однак, якщо не буде суттєвих шоків пропозиції, з 2025 року продовольча інфляція сповільниться до 3%.

НБУ очікує, що у другому півріччі 2024 року продовольча інфляція прискориться на тлі низької бази порівняння через менші врожаї внаслідок очікуваного повернення погодних умов до середньокліматичних норм.