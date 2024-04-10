Які продукти здешевшали
Відтак, зростання споживчих цін в Україні у березні 2024 року сповільнилося до 3,2%. Це мінімальне значення з жовтня 2020 року, коли річна інфляція становила 2,6%. Найбільше в ціні впали яйця та цукор.
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За даними статистичного відомства, за останній місяць здешевшало:
- молоко – на 0,3%;
- м'ясо та м'ясопродукти – на 0,4%;
- овочі – на 0,6%;
- соняшникова олія – на 1,5%;
- цукор – на 2,5%;
- яйця – на 16,4%.
Водночас спостерігалась і зворотна тенденція на деякі види продуктів.Відтак, найбільше здорожчали:
- фрукти – на 4,1%;
- олія – на 0,8%;
- хліб та хлібопродукти – на 0,4%;
- макаронні вироби – на 0,3%,
- риба та продукти з риби – на 0,2%,
- сир – на 0,2%.
Як змінилися ціни в Україні / Інфографіка – Держстат
Що прогнозує НБУ
За прогнозом НБУ, вплив рекордного врожаю, а також ускладнення експорту через західний кордон, збережеться також у першому півріччі 2024 року. Тому продовольча інфляція залишиться низькою – до 3% у річному обчисленні. Однак, якщо не буде суттєвих шоків пропозиції, з 2025 року продовольча інфляція сповільниться до 3%.