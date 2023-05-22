У Росії стрімко ростуть ціни, а населення біднішає: один з регіонів запустив "продуктові картки"

У Росії відбувся стрімкий ріст інфляції та падіння реальних доходів населення через війну в Україні. Через це в одному регіоні країни почали видавати талони на отримання продуктів.

Чому росіянам видають талони на їжу

Для жителів Ямало-Ненецького автономного округу почали роздавати електронні сертифікати "Мір", які витратити можна буде лише в мережі магазинів X5 Retail Group. Програму будуть розширювати на кілька регіонів.

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Що відомо про X5 Retail Group Х5 – це компанія, яка взаємодіє з керівництвом ще кількох регіонів, щодо впровадження системи електронних сертифікатів. У мережу входять такі популярні російські магазини як "П'ятірочка" та "Перехрестя".

Доходи росіян стрімко падають

Російське статистичне відомство офіційно заявило, що:

у 2022 році реальні доходи населення Росії знизилися на 1% після зростання на 3,2% у 2021 році;

зростання цін за підсумками минулого року досягло 17,83% у річному вираженні.

Простіше кажучи тепер частина населення може собі дозволити 15 із 24 базових продовольчих товарів. Наприклад у 2021 році росіяни з середнім достатком, могли собі дозволити 102,8 кілограма яловичини на місяць, а у 2022 — лише 97 кілограмів.

Показовим є те, що продаж продовольства минулого року впав на 1,5%, а на початку 2023 року – ще на 3,4%. Тобто з урахуванням інфляції, оборот російського роздрібу впав нижче 2011 року.

У деяких регіонах Росії в будинках немає навіть санвузлів