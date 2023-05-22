У Росії стрімко ростуть ціни, а населення біднішає: один з регіонів запустив "продуктові картки"
Джерело:The Moscow Times
У Росії відбувся стрімкий ріст інфляції та падіння реальних доходів населення через війну в Україні. Через це в одному регіоні країни почали видавати талони на отримання продуктів.
Чому росіянам видають талони на їжу
Для жителів Ямало-Ненецького автономного округу почали роздавати електронні сертифікати "Мір", які витратити можна буде лише в мережі магазинів X5 Retail Group. Програму будуть розширювати на кілька регіонів.
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Доходи росіян стрімко падають
Російське статистичне відомство офіційно заявило, що:
- у 2022 році реальні доходи населення Росії знизилися на 1% після зростання на 3,2% у 2021 році;
- зростання цін за підсумками минулого року досягло 17,83% у річному вираженні.
Простіше кажучи тепер частина населення може собі дозволити 15 із 24 базових продовольчих товарів. Наприклад у 2021 році росіяни з середнім достатком, могли собі дозволити 102,8 кілограма яловичини на місяць, а у 2022 — лише 97 кілограмів.
Показовим є те, що продаж продовольства минулого року впав на 1,5%, а на початку 2023 року – ще на 3,4%. Тобто з урахуванням інфляції, оборот російського роздрібу впав нижче 2011 року.
У деяких регіонах Росії в будинках немає навіть санвузлів
- Нещодавно в мережі з'явилося відео, в якому показали, як жителі російського міста Чита живуть у бараках й викидають свої випорожнення навпроти будинку. Туалети у деяких районах міста просто відсутні.
- Одна з героїнь сюжету зізналася, що за 25 років життя жодного разу не ходила там до туалету, оскільки його просто немає. Також вона боїться провалитися у дірку у вуличному санвузлі.
- На початку війни українці дивувалися факту, що деякі росіяни не знали про існування унітазів. Жителі Чернігівської області, які пережили окупацію, розповіли, як російські загарбники дивувались туалету в будинку.