Промисловість падає, але машинобудування України б'є рекорди: що відбувається

Українська економіка продовжує дивувати нетиповими тенденціями на тлі загальної кризи. Поки більшість підприємств змушені скорочувати потужності, один із ключових секторів несподівано вирвався у лідери.

Що сталося та які галузі рятують ситуацію

За перші дев'ять місяців 2026 року виробництво машин та устатковання в Україні підскочило аж на 36,5% порівняно з минулим роком. Це один із найвищих темпів приросту серед усіх промислових галузей, про що свідчать свіжі дані Державної служби статистики. Як повідомляє портал "Open4business", позитивну динаміку також показує сфера високих технологій.

Зокрема, випуск комп'ютерів, електронної та оптичної продукції зріс на 17,1%. Для пересічного українця та бізнесу це означає збереження робочих місць у цих секторах та потенціал для інвестицій, адже саме сюди зараз спрямовуються основні фінансові потоки.

Чому загальна картина залишається тривожною

Попри успіхи машинобудівників, ситуація в інших сегментах не така райдужна. Наприклад, виробництво електричного устатковання обвалилося на 17,8%, що неминуче б'є по доходах працівників суміжних підприємств.

Понад те, загальний індекс промислового виробництва в Україні продовжує падати. Лише за вересень 2026 року промисловість просіла на 9,2%, а за підсумками дев'яти місяців скорочення склало 1,9%. Невелику підтримку економіці та продовольчій безпеці надають лише харчова промисловість із ростом на 2,8% та хімічна галузь, яка додала 2,7%.

Зверніть увагу! Варто нагадати, що українська промисловість переживає гойдалки вже не перший рік. За підсумками 2025 року загальне виробництво скоротилося на 1,7%, хоча у 2024 році фіксувалося відновлювальне зростання на 4,7%.

Усі ці дані Держстат наводить без урахування тимчасово окупованих територій та зон бойових дій. Експерти наголошують, що нинішні індекси відображають лише фізичні обсяги випуску продукції, тому для розуміння реальних прибутків підприємств потрібно додатково враховувати інфляцію та зміну вартості сировини на світових ринках.

Раніше ми писали, що у жовтні 2026 року податкова служба перерахувала до загального фонду держбюджету 74,2 мільярда гривень, що на 11,9 мільярда менше за план Мінфіну. Найбільший недобір зафіксували за податком на додану вартість (ПДВ) та акцизами.