Українці виловили на 10% більше риби: як це вплине на ціни та асортимент

Вітчизняна рибна галузь демонструє несподівану стійкість в умовах тривалої війни та втрати доступу до ключових акваторій. Попри серйозні виклики, підприємцям вдалося суттєво наростити обсяги видобутку на внутрішніх водоймах.

Які реальні цифри вилову та яка риба домінує на ринку

За перші дев'ять місяців 2026 року промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів в Україні збільшився на 10% і сягнув 6,5 тисячі тонн. Для порівняння, торік цей показник становив 5,9 тисячі тонн, про що повідомляє Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм. Це означає, що на прилавках українських ринків та супермаркетів побільшає вітчизняної прісноводної риби, що може позитивно вплинути на її вартість для кінцевого споживача.

Абсолютним лідером промислу залишається карась сріблястий, якого виловили майже 2 тисячі тонн, що формує близько 30% всього рибного кошика країни. Також українські рибалки активно постачають на ринок ляща, тараню, плоскирку та судака. Основною житницею для рибної галузі зараз є водосховища Дніпровського каскаду, де беззаперечним лідером стало Кременчуцьке водосховище із показником у понад 3 тисячі тонн, що становить майже половину загальнонаціонального вилову.

Зверніть увагу! Значні обсяги також фіксують у пониззі Дністра, включно з озерами та лиманами, де добули понад 500 тонн біоресурсів. Водночас у річках Дніпро та Десна на Чернігівщині промисловий вилов залишається на мінімальному рівні.

Чому галузь змушена переорієнтуватися на річки

Через блокування Чорного та Азовського морів російським флотом, промисловий вилов морської риби в Україні фактично зупинився. До повномасштабного вторгнення саме калкан, глося, хамса, рапана та чорноморська креветка формували левову частку прибутків галузі та асортименту на прилавках.

Важливо! Тепер військова агресія ворога змусила український рибний бізнес повністю перенести промислове навантаження на внутрішні прісноводні водойми, щоб втримати галузь на плаву та забезпечити продовольчу безпеку країни.

До слова, станом на початок вересня 2026 року загальна кількість великої рогатої худоби в Україні впала до 1,74 мільйона голів, що майже на 18% менше за минулорічні показники. Найбільшого удару зазнали саме приватні господарства населення, де кількість корів обвалилася майже на третину.