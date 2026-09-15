Проєкт держбюджету-2027: що у нього закладено та яких видатків очікувати

Кабмін підтримав проєкт ЗУ "Про Державний бюджет на 2027 рік". Як і в минулі роки, з початку повномасштабного вторгнення, пріоритетом проєкту держбюджету залишається фінансування сектору безпеки і оборони.

Що передбачає проєкт Держбюджету на 2027 рік

У проєкті Державного бюджету на 2027 рік уряд збільшує фінансування соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я, ветеранської політики, підтримки ВПО, регіонів і громад, а також програм розвитку економіки, повідомляє Мінфін.

Доходи проєкту державного бюджету на 2027 рік передбачені в обсязі 5 трильйонів 648 мільярдів гривень, що на 452,1 мільярда гривень, або 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

У 2027 році загальний обсяг видатків проєкту державного бюджету становитиме 7 трильйонів 272 мільярди гривень, що на 864,9 мільярда гривень, або 13,5% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

Потреба у міжнародній підтримці у 2027 році становитиме 52,6 мільярда доларів США. Заплановано залучення коштів від Європейського Союзу, країн G7 у межах фінансування ERA, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Великої Британії та інших міжнародних партнерів.

Пріоритети проєкту Державного бюджету України на 2027 рік

Оборона та безпека – 4 трильйони 885 мільярдів гривень, або 43,8% ВВП (+517,9 мільярда гривень або +11,9% до плану на 2026 рік зі змінами). Найбільше коштів спрямують – 2 трильйони 298,5 мільярда гривень – на озброєння та військову техніку (+1,4 мільярда гривень).

Підтримка економіки та бізнесу – 96 мільярдів гривень (+45,7 мільярда гривень до плану на 2026 рік зі змінами). Найбільшу суму – 45 мільярдів гривень – спрямують на забезпечення житлом громадян за програмою "єОселя" (+27,9 мільярда гривень).

Для страхування бізнесу від воєнних ризиків та іншої фінансової підтримки передбачено ресурс у 58,7 мільярда гривень.

Окремо 8,3 мільярда гривень планується спрямувати на захист підприємств паливного сектору від таких ризиків – за рахунок можливого підвищення акцизу на пальне.

Ветеранська політика – 20,5 мільярда гривень (+3 мільярди гривень до плану на 2026 рік зі змінами). Найбільші видатки – 12,2 мільярда гривень – будуть спрямовані на підтримку ветеранів у поверненні до цивільного життя (+4,1 мільярда гривень).

Соціальні виплати і заходи Мінсоцполітики – очікується сума у 540,3 мільярда гривень (+72,6 мільярда гривень до плану на 2026 рік зі змінами). Найбільше передбачено – 292,8 мільярда гривень – на трансферт до Пенсійного фонду на виплату доплат до пенсій (+41,5 мільярда гривень).

Видатки соціальних фондів – 1 трильйон 311,4 мільярда гривень (+218,2 мільярда гривень до плану на 2026 рік зі змінами). Зокрема, 1 трильйон 278,8 мільярда гривень (+213 мільярда гривень) – видатки Пенсійного фонду, з них 292,8 мільярда гривень – трансферт із держбюджету на виплату доплат до пенсій.

Підтримка ВПО – 83,2 мільярда гривень (+11,6 мільярда гривень до плану на 2026 рік зі змінами). А 39,6 мільярда гривень – допомога на проживання ВПО (+0,9 мільярда гривень).

Освіта – 328,5 мільярда гривень (+50,8 мільярда гривень до плану на 2026 рік зі змінами). Найбільша сума – 235,3 мільярда гривень – зарплата працівників закладів освіти (+37,5 мільярда гривень), зокрема, 192,8 мільярда гривень – освітня субвенція та доплати (+32,1 мільярда гривень).

Охорона здоров’я – 292,5 мільярда гривень (+35 мільярдів гривень до плану на 2026 рік зі змінами). Найбільше спрямують – 225 мільярдів гривень – на програму медичних гарантій (+33,5 мільярда гривень).

Спорт і молодь – 6,85 мільярда гривень (+0,98 мільярда гривень до плану на 2026 рік зі змінами), і 6,56 мільярда гривень – на гідне представлення України на світовій спортивній арені (+0,86 мільярда гривень).

Житлова політика – 84,9 мільярда гривень (+38,3 мільярда гривень до плану на 2026 рік зі змінами), з яких 45 мільярдів гривень – це забезпечення житлом громадян за програмою "єОселя" (+27,9 мільярда гривень).

Підтримка сільгосптоваровиробників – 7,4 мільярда гривень.

На публічні інвестиційні проєкти та програми у 2027 році передбачено 116 мільярдів гривень (+3,9 мільярда гривень).

Підтримка регіонів і громад – 133,6 мільярда гривень (+42,2 мільярда гривень до плану на 2026 рік зі змінами). Загальний ресурс місцевих бюджетів у 2027 році становитиме 1 трильйон 34,5 мільярда гривень (+123,9 мільярда гривень, або 13,6% до плану на 2026 рік зі змінами).

Заплановане часткове (25%) відновлення Державного дорожнього фонду – 52,8 мільярда гривень. 34,2 мільярда гривень – фінансування утримання та розвитку доріг загального користування державного значення.

З 2027 року 61,5 мільйона гривень передбачено на підтримку пластового руху

Проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2027 рік" буде подано на розгляд Верховної Ради України.

Нагадаємо, що Сергій Корецький раніше наголошував, що уряд планує закласти в бюджет на 2027 рік близько 18,5 мільярда гривень на підтримку ветеранів. Наразі таких осіб в Україні понад 1,5 мільйона.