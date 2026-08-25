Грошей на війну більше немає, – економіст назва два виходи, які залишились у Кремля

Росія прагне перевести економіку на воєнні рейки. Зявляються певні сили, які починають заперечувати цьому. Зокрема, очільник Москви Собянін відкрито говорить, що це не можна робити. Безперечно, російські багатії будуть боротися за свої гроші.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, додавши, що якщо силовики почнуть першочергово знищувати олігархат, а так воно, на його погляд, і буде, то буде спостерігатися великий воєнний табір, ГУЛАГ – те, що було в 30-х роках XX сторіччя. Така модель, з його слів, цілком реалістична.

У економіки Росії залишається два шляхи

Росія сьогодні живе в режимі ринкової економіки. Це квазі ринок, проте там є інститути ринку, є Центробанк, який встановлює облікову ставку, є банківська система, система фондового ринку. Тобто існує ринкова модель.

Той дефіцит бюджету, який зараз сформований, вказує, що в Росії в межах ринкової системи грошей на війну більше нема. Але це не означає, що російська економіка завтра вмре. Це вказує, що у російської економіки є два шляхи,

– пояснив Пендзин.

Шлях перший: сідати за стіл перемовин, продовжуючи існувати в межах ринкової системи. Або переходити на командно-адміністративну систему, переводити економіку повністю на воєнні рейки й відтворювати всередині країни економічну модель Північної Кореї або 30-х років XX сторіччя Радянського Союзу.

Сьогодні є величезна дірка у бюджеті, але в межах командно-адміністративної системи гроші – не питання, питання – ресурс, фізична наявність матеріальних цінностей. Через які механізми сьогодні може відбуватися перехід російської економіки на воєнні рейки? Якщо росіяни цього не зроблять, в них грошей для мобілізації пів мільйона людей не буде. Але якщо вони це почнуть робити, це буде повне відтворення північнокорейської моделі ведення економіки,

– прогнозує Пендзин.

Путін, як зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, підписав указ, відповідно до якого ті бізнеси в Росії, які не в стані захистити себе самі від українських дронів, будуть націоналізовані у федеральний бюджет, державну власність. В Росії сьогодні масово йде повернення майна російського бізнесу в державну власність.

Російська Дума ухвалила два дуже цікаві, на погляд Пендзина, закони. Перший закон – зняття будь-яких обмежень на фінансування видатків Міністерством фінансів, що стосується війни. Другий – встановлення державно регульованих цін на території Росії. Як тільки це буде зроблено, російська економіка, з його слів, остаточно піде в модель командно-адміністративної системи.

Що це означає? Що увесь ресурс буде спрямовуватися на війну. Це означає, що гроші будуть абсолютно нічого не варті в країні. Варто згадати Радянський Союз.

У людей були кошти, але в магазинах не було що купити. Питання інфляції знімається автоматично. Тому що держава регулює ціну. Вона її встановлює, вона не росте. Ціна є, але товару нема. Це те, що називається дефіцит. Як у тих умовах країна може розвиватися? Тільки в одному напрямку, коли є примусова праця великої кількості людей з видобутку дешевого ресурсу,

– пояснив Пендзин.

Вся особливість відновлення радянської економіки часів СРСР, її швидкий розвиток ґрунтувався на праці ув'язнених, яка по суті, зі слів виконавчого директора Економічного дискусійного клубу, була аналогічна рабській праці. Вона не оплачувалася, була примусовою, це була робота за пайку.

Оце модель Північної Кореї, яка сьогодні є. І, напевно, ми побачимо, що саме в такому напрямку будуть зараз активно розвиватися події в Росії. Тому що без примусової праці, без трудових армій дешевий ресурс зробити не вдасться, який потім дасть можливість вкласти це у війну. Так працює воєнна економіка,

– уточнив Пендзин.

Про сценарії для російської економіки: дивіться у відео

Росіяни тікають з країни, бо Кремль хоче воювати вдовгу

Залежно від подальших подій, стане зрозумілим, в якому напрямку буде розвиватися Росія. Якщо вона піде по шляху воєнної економіки і ГУЛАГ, це будуть 30-ті роки XX сторіччя. Отой жах, який був тоді в Радянському Союзі. Чи погодиться з цим громадянське суспільство? Пендзин закликав подивитися на те, що зараз робиться на кордонах Росії. Там кілометрові черги на виїзд з країни.

Кожен день звідти виїжджає величезна купа народу. Ті, хто розуміють, як будуть розгортатися події далі й не хочуть жити в тій країні, будуть просто тікати. Це буде до миті, поки Росія не оголосить мобілізацію. Як тільки вона це зробить, кордони закриються. Хто не сховався, той попав. В цьому є дуже велика небезпека, тому що воєнна машина не зупиняється ні перед чим. Її будують для того, щоб воювати,

– наголосив Пендзин.

Він пояснив, що ніхто не робить командно-адміністративну економіку, щоб комфортно жити. Її влада вводить для того, щоб воювати. Мовиться тут, як зауважив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, не тільки про війну з Україною, а про війну з усім світом, першочергово – з ЄС, НАТО. Це, з його слів, буде великий виклик не тільки для української держави, а й для Європи, для США.