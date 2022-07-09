На пенсії та виплати переселенцям: Рада збільшила видатки до держбюджету на понад 80 мільярдів

Верховна Рада внесла зміни до закону про держбюджет. Вона збільшила видаткову частину на 80,9 мільярдів гривень.

За рішення про збільшення видатків до Державного бюджету проголосували 244 депутата. Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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На що підуть кошти

Соціальна допомога – +5,7 мільярдів гривень

+5,7 мільярдів гривень Субсидії на ЖКГ – +3,3 мільярдів гривень

+3,3 мільярдів гривень Виплати ВПО – +32,3 мільярдів гривень

+32,3 мільярдів гривень Пенсії – +32,3 мільярдів гривень

+32,3 мільярдів гривень Програма підтримки фермерів та с/г виробників – +1,5 мільярдів гривень

+1,5 мільярдів гривень Фонд розвитку підприємництва – +4 мільярдів гривень

+4 мільярдів гривень "Доступні кредити 5 – 7 – 9%" – +4 мільярдів гривень

7 – 9%" – +4 мільярдів гривень Субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури – +1,6 мільярдів гривень

Крім того, в межах цього рішення передбачені державні гарантії для побудови експортної інфраструктури в країни Європейського Союзу, зокрема, залізничної колії.

Де їх візьмуть

Як зазначив Железняк, є певні джерела покриття, як-от:

внутрішні запозичення – 4 мільярди гривень

4 мільярди гривень зовнішні запозичення – 75,43 мільярдів гривень

75,43 мільярдів гривень грант ЄС (на підтримку с/г) – приблизно 1,55 мільярди гривень

Це означає, що в подальшому буде збільшено граничний дефіцит бюджету та обсяг державного боргу.

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