Чи вистачить НБУ резервів для підтримки курсу

Найбільший вплив на фінансовий ринок, після переходу курсу від фіксованого до гнучкого, мав саме значний попит громадян. Зараз ситуація стабілізується.

Ситуація на валютному ринку

Через зростання попиту з боку населення, НБУ був вимушений збільшити інтервенції для продажу валюти. Академік Богдан Данилишин пояснив, як саме складається ситуація на фінансовому ринку і що чекає на економіку України, повідомляє 24 Канал.

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На минулому тижні, чисті продажі валюти НБУ склали 1152 мільйони доларів. Для порівняння, цей же показник до запровадження нововведення склав – 617 мільйонів доларів.

Богдан Данилишин Академік НАН України і ексголова Ради НБУ Це дозволило зберегти обмінний курс гривні щодо долара на міжбанківському ринку на рівні, близькому до його попереднього фіксингу – 36,59 гривень за долар.

Станом на 1 жовтня 2023 року, українські міжнародні резерви становили – 39,7 мільярда доларів. Цих коштів має вистачити для того аби забезпечити 5,3 місяця запланованого імпорту.

У вересні міжнародні резерви знизилися на 1,7% внаслідок інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку та здійснення боргових виплат держави, які не повною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

– повідомляє Данилишин

Попри побоювання українців, валютний ринок залишається контрольованим. НБУ робить все, аби не допустити значних коливань.