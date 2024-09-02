Рекордні 370 мільйонів доларів: Камала Гарріс купить рекламу своєї кампанії

Камала Гарріс планує з вересня по листопад витратити 370 мільйонів доларів на рекламу. Її команда заявила, що це буде найдорожча рекламна кампанія політика в історії США.

Рекламна кампанія Камали Гарріс

Кандидатка у президенти забронює телевізійну рекламу у період з 3 вересня по 5 листопада на національному рівні та в ключових штатах, де відбудуться вибори. Сума складе 170 мільйонів доларів.

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Ще 200 мільйонів доларів вона витратить на цифрову рекламу.

Ці резерви зосереджені навколо ранніх інвестицій у найбільш затребувані видавництва та платформи, такі як Hulu, Roku, YouTube, Paramount, Spotify та Pandora,

– заявили в команді Гарріс.

Такі ранні бронювання пов'язані із бажанням забезпечити собі найбільш преміальний інвентар та зафіксувати вже наявні ціни на послуги реклами.