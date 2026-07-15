Росія втратила важіль впливу: Туреччина може відмовитися від російської пшениці

Рекордний урожай пшениці в Туреччині може суттєво скоротити потребу країни в імпорті російського зерна. На цьому тлі навіть обмеження судноплавства через Азовське море, запроваджені Росією, не матимуть значного впливу на турецький ринок.

Туреччина може майже відмовитися від імпорту російської пшениці

Рекордний урожай пшениці у Туреччині цього року здатен істотно змінити баланс зернового ринку. Як повідомляє ASAP Agri, країна може зібрати близько 25 мільйонів тонн пшениці, що значно перевищує прогноз Міністерства сільського господарства США (USDA) на рівні 22,5 мільйона тонн.

Деякі трейдери навіть припускають, що Туреччина за такого врожаю зможе стати нетто-експортером пшениці. Водночас потреба країни в імпорті зерна у сезоні 2026/27 може скоротитися приблизно до 3 мільйонів тонн, тоді як USDA прогнозує імпорт на рівні 5,5 мільйона тонн.

Таке різке зростання власного виробництва означає, що турецький ринок стане значно менш залежним від поставок російської пшениці.

Чому обмеження Росії вже не лякають турецьких імпортерів

Аналітики зазначають, що турецькі імпортери майже не переймаються тимчасовими обмеженнями судноплавства через Азовське море, які запровадила Росія. Раніше Москва призупинила рух суден через Донсько-Азовський канал – важливий маршрут, який з'єднує річку Дон з Азовським морем.

Саме через Азовське море проходить значна частина перевезень зерна з Ростовської області та Краснодарського краю – ключових зерновиробничих регіонів Росії. Крім того, через Керченську протоку транспортують російське зерно до портів турецького регіону Мармурового моря.

Втім, завдяки рекордному власному врожаю Туреччина вже не настільки залежить від імпорту. Тому навіть можливі логістичні перебої з постачанням російського зерна, на думку експертів, не матимуть істотного впливу на внутрішній ринок країни.

Водночас після серії українських атак на російські судна московська влада змушена переглядати логістику експорту зерна. Частину поставок планують перенаправити через інші порти, щоб уникнути перебоїв у торгівлі.