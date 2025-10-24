"Україна не виграє цю війну без підтримки": Туск назвав дедлайн щодо "репараційної позики"

Остаточне рішення щодо передачі Україні заморожених російських активів у вигляді "репараційної позики" мають ухвалити у грудні 2025 року. Тоді відбудеться засідання Європейської ради.

Коли ухвалять рішення щодо кредиту?

Наразі дискусії щодо коштів Кремля у ЄС ще тривають. Про це на брифінгу розповів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі Європейська рада відбудеться у грудні, і це має бути остаточний термін прийняття рішення: так чи ні. І нам також не слід гратися емоціями, тому що Україна не виграє цю війну чи не захистить себе від Росії без фінансової підтримки.

При цьому польський прем'єр додав, що альтернативних джерел для фінансування України небагато.

Він вважає, що краще усім країнам ЄС погодитися на надання "репараційної позики". На думку Туска, використати заблоковані кошти Кремля, щоб профінансувати оборону та відбудову України було б цілком справедливо.

Хто проти "репараційної позики"?

Головним противником використання російських коштів для позики Україні залишається Бельгія, яка тримає на своєму депозитарії Euroclear найбільшу суму коштів Кремля. Таке рішення не має прецедентів, тому вона не хоче ризикувати можливими юридичними наслідками.

Бельгія боїться, що вона нестиме всю відповідальність. Тому ми намагаємося переконати наших бельгійських друзів, що готові побудувати механізм спільної загальноєвропейської відповідальності,

– зазначив Туск.

За його словами, сьогодні зарано говорити, що вдалося переконати Бельгію на 100% у необхідності використання російських коштів, однак певний прогрес нібито є.

Окрім того, не підтримує ініціативу щодо "репараційного кредиту" Угорщина.

Звичайно, як завжди, Віктор Орбан проти цього, як і проти всіх рішень щодо України,

– додав Туск.

Важливо! Раніше бельгійський прем'єр-міністр Барт де Вевер озвучив три вимоги, за яких Бельгія погодиться на використання заморожених активів Росії, пише "Європейська правда". Вона вимагає, щоб усі країни ЄС розділили юридичні ризики, надали гарантії на випадок, якщо кошти доведеться повернути Росії, а також щоб інші держави, які володіють замороженими російськими активами, так само дозволили їх використання для фінансування позик Україн.

Хто підтримує "репараційний кредит" для України?