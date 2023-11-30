Блокада українського кордону: якою буде ціна пального у грудні

Вже понад 20 днів польські перевізники блокують в'їзд та виїзд на кордоні з Україною. Внаслідок таких дій виникли труднощі з постачанням пального.

Заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону повідомив про те, що ситуація на ринкові пального – напружена, втім не є критичною.

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Який прогноз експерта

Експерт Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95", у розмові з 24 Каналом розповів, що через польський кордон автотранспортом надходило 30% імпорту або близько 25% ринку скрапленого газу. Відповідно, від початку блокування кордону вартість скрапленого газу в Україні відчутно зросла.

Подорожчання склало майже 30%, тобто 27 – 36 гривень за літр в середньому. І ми сподіваємося, що протягом двох тижнів ситуація буде вирішена, оскільки нові шляхи постачання вже налагоджені,

– сказав Куюн.

Проте він зазначає, що необхідно зачекати на надходження пального, і лише після цього можна очікувати значного зниження цін.

Думаю, що в грудні ситуація буде однозначно вирішена, і навіть якщо це блокування буде тривати, то ринок пального цього взагалі не буде помічати,

– каже директор "Консалтингової групи А-95".

Пошуки альтернативних шляхів постачань

На сьогодні компанії шукають вихід із цієї ситуації. І активно його знаходять:

зростає обсяг залізничних постачань;

вантажівки вибирають маршрут об'їзду, їдуть з країн країни Балтії через словацький та румунський кордони;

набуває популярності стратегія збільшення закупівель на півдні Європи з метою обмеження постачань з Польщі.

Актуальна ситуація на ринкові пального

Нині ситуація з бензином та дизпальним стабільна. Це зумовлено тим, що більша частка імпорту скрапленого газу припадала на польський кордон – це 30%. В той час, як частка дизпального та бензину складає всього 10%. Такий розподіл спричинив швидке адаптування ринкових учасників до нових умов.

Відтак, Куюн зазначає, що вартість бензину та дизпального наразі знижується. Крім того, він передбачає, що ця тенденція буде продовжуватися протягом наступних кількох тижнів.