Вакансії без розміру зарплати: чи норма це в Україні та коли чекати прозорості

Пошук роботи в Україні через онлайн-сервіси часто пов'язаний із невизначеністю в питанні оплати праці, оскільки не всі вакансії містять чітко вказаний рівень зарплати. Європейський Союз відходить від цієї практики, тож для України на шляху до інтеграції формується новий орієнтир.

Який відсоток вакансій мають вказаний рівень зарплати

Як розповіла в коментарі 24 Каналу керівниця платформи з працевлаштування OLX Робота Марія Абдулліна, для більшості шукачів роботи розмір зарплати є ключовим фактором вибору при працевлаштуванні. Однак прозорість ринку залежить не тільки від наявності даних про оплату у вакансіях.

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96% вакансій на платформі публікують із зазначеною зарплатою. За словами представниці компанії, такий високий показник є результатом цілеспрямованої роботи з працедавцями.

Марія Абдулліна, керівниця платформи з працевлаштування OLX Робота Це прямо впливає на динаміку відгуків кандидатів. Наше дослідження підтверджує, що рівень зарплати є ключовим фактором вибору роботи для 90% шукачів, особливо у сфері робітничих професій, на яких, власне, фокусується наша платформа. Коли людина шукає роботу касира, водія чи будівельника, вона дивиться на цифру.

Марія Абдулліна зауважує, що індикатором прозорості оплати праці є не стільки озвучений рівень зарплати, скільки наявність офіційного працевлаштування. Згідно з травневим дослідженням OLX Робота, кожен третій працівник в Україні оформлений неофіційно або на мінімальну зарплату з готівковою доплатою.

Дані платформи свідчать про зростання зарплат на 20% з року в рік, але водночас 61% тих, хто вже працює, кажуть, що не отримали жодного підвищення за останній рік. Тобто, роботодавці звітують про зростання заробітних плат, але працівники цього не відчувають.

На думку Марії Абдулліної, це відображає масштаб сірого ринку праці, який залишається невидимим для офіційної статистики, але гарно помітний у реальних даних платформи.

На сервісі Work.ua 71% вакансій публікують із зазначеною зарплатою. Як розповіла в коментарі 24 Каналу директорка з комунікацій і партнерств компанії Леся Примакова, кількість таких оголошень дещо зросла останнім часом. Це відбулося завдяки появі вакансій з військового рекрутингу, які зазвичай містять зарплату. Однак без них прозорість щодо зарплат демонструють 66 – 68% оголошень про роботу, й така цифра тримається близько 6 років.

Леся Примакова, директорка з комунікацій і партнерств компанії Ми не можемо гарантувати точність і правдивість вказаної зарплати в кожній вакансії з двох причин: іноді роботодавці вказують зарплату з податками або без, а іноді можуть вказувати неправдиві дані. Але ми точно можемо покладатися на загальні, бо вони збігаються з дослідженнями НБУ та іншими джерелами, і також – на тренди зарплат.

За словами Лесі Примакової, на питання про причини відсутності даних про зарплати у вакансіях відповідь 69% роботодавців була така: зарплата залежить від перемовин з кандидатами. Тобто це означає, що вони торгуються на співбесідах.

Як змінюють правила на ринку праці в ЄС

Європейський Союз вимагає від роботодавців вищих стандартів прозорості оплати праці. Як повідомили в Європейській комісії, нові правила набувають чинності в усіх країнах ЄС і передбачають такі зобов'язання:

інформувати про початкову зарплату або діапазон оплати праці в оголошенні про вакансію чи перед співбесідою та не запитувати про історію оплати праці шукачів роботи;

на запит працівників надавати інформацію про їхній рівень оплати праці, а також середні зарплати чоловіків та жінок, які виконують однакову або рівної цінності роботу;

публікувати інформацію про розрив в оплаті праці жінок та чоловіків у компаніях, які мають щонайменше 100 працівників;

проводити оцінку зарплати, якщо звіти виявляють в оплаті праці щонайменше 5% гендерний розрив, який неможливо виправдати.

За даними Євростату від 2024 року, зарплати жінок у ЄС у середньому на 11,1% менші, ніж у чоловіків. Ухвалена у 2023 році Директива про прозорість оплати праці покликана допомогти подолати розрив та покращити доступ до правосуддя для жертв дискримінації в зарплаті.

Дані Державної служби статистики України свідчать, що розрив оплати праці чоловіків і жінок становить 27%. У першому кварталі 2026 року середньомісячна зарплата чоловіків становила 33 798 гривень, а жінок – 24 791 гривня.

Чи можливі законодавчі зміни на ринку в Україні

В Україні законодавчі ініціативи щодо змін системи оплати праці також присутні, однак їхній вектор щодо прозорості відрізняється від європейського.

У законопроєкті №14387, який подали до Верховної Ради 19 січня 2026 року, пропонують статтю з назвою "таємниця оплати праці", яка проголошує інформацію щодо заробітної плати "конфіденційною" й такою, що "підлягає захисту від неправомірного розголошення".

За висновком комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, наведена стаття суперечить вимогам директиви Європейського Союзу щодо прозорості оплати праці.

Зауважимо, що Україна стала на шлях вступу до ЄС, тож матиме адаптувати своє законодавство до європейського.

Нагадаємо, що за оцінками Мінекономіки, Україні не вистачає близько 4,5 мільйона працівників. Роботодавці активно шукають фахівців у галузях транспорту, будівництва, промисловості, торгівлі та сфери послуг.

Кадровий голод змушує працедавців підвищувати зарплати, спрощувати вимоги до кандидатів, брати людей без досвіду та залучати працівників 50+.