Земля у 2026 році здорожчала: скільки зараз просять за гектар та де найдорожче

Українські чорноземи продовжують привертати увагу інвесторів навіть в умовах повномасштабної війни. Цьогоріч тенденції на ринку нерухомості суттєво змінилися, а вартість ділянок оновила показники.

Скільки доведеться викласти за гектар у 2026 році

Попри складну економічну ситуацію, середня вартість сільськогосподарської землі в Україні сягнула 70 199 гривень, що еквівалентно 1 590 доларам. Загалом від початку року нових власників знайшли майже 86 тисяч ділянок загальною площею понад 233 тисячі гектарів, про що повідомляє Мінагрополітики.

На ринку чітко виділяються два типи гравців, і їхні фінансові можливості суттєво різняться. Бізнес готовий платити більше: юридичні особи придбали майже 33 тисячі ділянок, віддаючи в середньому 92 862 гривні (2 103 долари) за гектар. Натомість звичайні українці купують частіше, але дешевше – фізичні особи оформили понад 52 тисячі угод із середнім цінником 55 914 гривень (1 266 доларів) за гектар.

Де найдорожчі чорноземи та де продають найбільше

Якщо ви плануєте інвестувати в землю, варто враховувати регіональну специфіку. Найактивніше торгують у Полтавській (23,2 тисячі гектарів), Одеській та Кіровоградській областях. А от найвищі цінники фіксують на заході країни: абсолютним лідером стала Івано-Франківщина, де за гектар просять понад 145 тисяч гривень. До п'ятірки найдорожчих також увійшли Львівська, Тернопільська, Вінницька та Полтавська області.

Можливість вільно розпоряджатися своїми паями та залучати інвестиції залишається фундаментом для виживання агросектору.

Важливо, що ринок землі продовжує функціонувати навіть в умовах повномасштабної війни,

– наголосив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, прозорі правила гри дозволяють фермерам планувати свою діяльність на роки вперед.

Цікаво! Від моменту історичного скасування мораторію українці продали понад 405 тисяч ділянок площею майже 1,2 мільйона гектарів. Динаміка угод постійно зростала: якщо у 2021 році продали трохи більше ніж 100 тисяч гектарів, то у 2025 році цей показник сягнув рекордних 356,5 тисячі гектарів. Хоча у 2026 році стрімкий тренд на збільшення площ дещо призупинився, загальна активність інвесторів та фермерів залишається стабільно високою.