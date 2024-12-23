НБУ проаналізував рівень фінансового стресу на кінець року в Україні

На кінець 2024 року НБУ оприлюднив оцінку стресу у фінансовій системі України. Індекс фінансового стресу, що відображає рівень поточних загроз в українському секторі, значно знизився з вересня 2024 року.

Як НБУ оцінює фінансовий стрес

Основною проблемною зоною залишається валютний ринок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Зниження рівня стресу було зумовлене реструктуризацією зовнішнього державного боргу в кінці літа, що призвело до зменшення дохідності суверенних єврооблігацій.

Зауважте! Крім того, спостерігалося незначне зниження дохідностей гривневих ОВДП.

Що найбільше вплинуло на рівень фінансового стресу

Згідно зі звітом, найбільший несприятливий вплив на Індекс фінансового стресу мав високий рівень валютного субіндексу, зумовлений значними обсягами інтервенцій Національного банку на валютному ринку.

Важливо! За даними НБУ, субіндекс поведінки домогосподарств поступово покращувався завдяки припливу коштів на рахунки. Зростання цін на облігації українських компаній позитивно вплинуло на субіндекс корпоративних цінних паперів.

Тим часом банківський субіндекс залишається найнижчим серед усіх, попри незначне зниження коефіцієнтів покриття ліквідністю через підвищення вимог до обов'язкових резервів.

Зауважте! ІФС відображає лише поточний стан фінансового сектору і не враховує майбутні ризики, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.