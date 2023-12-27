Робота в Києві: який розмір середньої заробітної плати у 2023 році
Джерело:Укрінформ
За даними Держстату, за перше півріччя 2023 року середня зарплата в Україні склала – 16,3 тисячі гривень. Про те, які професії у Києві найбільш та найменш оплачувані - читайте далі.
Директор Київського міського центру зайнятості, Дмитро Новицький, повідомив, що в середньому в Києві розмір заробітної плати становив 14,1 тисячі гривень станом на середину грудня 2023 року.
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При цьому, присутні вакансії зі значно вищим рівнем оплати праці, але водночас із високими вимогами до потенційного працівника.
Як оплачуються різні професії
Наприклад, існують робочі місця з високою оплатою, такі як вакансії в ІТ-сфері, де можлива зарплата до 110 тисяч гривень. А також є інші пропозиції по роботі з такою оплатою праці:
- кваліфіковані робітники з інструментом – 30-35 тисяч гривень;
- лікарі різних спеціалізацій - до 25 тисяч гривень;
- слюсарі різних спеціалізацій - до 22 тисячі гривень;
- електромонтери різних спеціалізацій - до 14,9 тисячі гривень;
- вчителі – до 12,7 тисячі гривень;
- продавці продовольчих товарів – 11,1 тисячі гривень.
Водночас мінімальна оплата пропонується для посад контролера квитків, експедитора, гардеробника, садівника та інших.Зауважте! Наразі розмір мінімальної заробітної плати – 6 700 гривень.
Яких зарплат очікувати наступного року
У 2024 році зросте розмір мінімальної заробітної плати:
- у місячному розмірі: з 1 січня — 7 100 гривень, з 1 квітня — 8 000 гривень;
- у погодинному розмірі: з 1 січня — 42,6 гривні, з 1 квітня — 48 гривні.
Водночас схвалене Кабміном прогнозоване зростання середньої заробітної плати в Україні виглядає так:
- у 2024 році — 21 809 гривень;
- у 2025 році — 25 732 гривень;
- у 2026 році — 30 260 гривень.