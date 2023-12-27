Директор Київського міського центру зайнятості, Дмитро Новицький, повідомив, що в середньому в Києві розмір заробітної плати становив 14,1 тисячі гривень станом на середину грудня 2023 року.

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При цьому, присутні вакансії зі значно вищим рівнем оплати праці, але водночас із високими вимогами до потенційного працівника.

Як оплачуються різні професії

Наприклад, існують робочі місця з високою оплатою, такі як вакансії в ІТ-сфері, де можлива зарплата до 110 тисяч гривень. А також є інші пропозиції по роботі з такою оплатою праці:

кваліфіковані робітники з інструментом – 30-35 тисяч гривень;

лікарі різних спеціалізацій - до 25 тисяч гривень;

слюсарі різних спеціалізацій - до 22 тисячі гривень;

електромонтери різних спеціалізацій - до 14,9 тисячі гривень;

вчителі – до 12,7 тисячі гривень;

продавці продовольчих товарів – 11,1 тисячі гривень.

Водночас мінімальна оплата пропонується для посад контролера квитків, експедитора, гардеробника, садівника та інших.

Зауважте! Наразі розмір мінімальної заробітної плати – 6 700 гривень.

Яких зарплат очікувати наступного року

У 2024 році зросте розмір мінімальної заробітної плати:

у місячному розмірі: з 1 січня — 7 100 гривень , з 1 квітня — 8 000 гривень ;

, з 1 квітня — ; у погодинному розмірі: з 1 січня — 42,6 гривні, з 1 квітня — 48 гривні.

Водночас схвалене Кабміном прогнозоване зростання середньої заробітної плати в Україні виглядає так:

у 2024 році — 21 809 гривень;

у 2025 році — 25 732 гривень;

у 2026 році — 30 260 гривень.

Зверніть увагу! У пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що середньомісячна заробітна плата зросте як у номінальному, так і у реальному вимірі – до 6%.