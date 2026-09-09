Полиці спорожніли, склади горять: The Guardian з'ясувало, що буде з цінами на продукти

Удари Росії по складах і логістичних центрах уже позначаються на роботі магазинів: на полицях супермаркетів поменшало товарів, а деякі – взагалі спорожніли. Українська влада й ритейлери оцінили, наскільки атаки можуть викликати дефіцит продуктів і зростання цін.

Що відбувається у магазинах

Про це пише The Guardian, який побував у київських супермаркетах і поспілкувався з представниками влади та бізнесу.

Так, у київському Novus журналісти видання справді побачили напівпорожні полиці. Проте більшість покупців зазначили, що не скуповують товари так масово, як це було на початку вторгнення у 2022 році.

Для багатьох насправді головною проблемою є не дефіцит продуктів, а зростання їхньої вартості. Зокрема, місцева пенсіонерка, яка живе на невелику пенсію, розповіла, що вже помітила подорожчання окремих товарів, зокрема ковбаси.

Наскільки можуть зрости ціни

Ймовірне здорожчання продуктів очікує і міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Він заявив, що пошкодження складської інфраструктури може призвести до зростання цін на продукти приблизно на 2,5%.

Проте представники ринку дають песимістичніші оцінки. Наприклад, співзасновник Bureau of Wine (мережа Goodwine) Дмитро Кримський вважає, що ціни в окремих випадках можуть підскочити аж на 15%.

За його словами, причина полягає не у нестачі продукції, а в необхідності перебудовувати логістику після російських атак.

Який вихід бачить бізнес

Після повторних ударів Росії зараз компанії змушені змінювати підхід до постачання товарів.

Серед варіантів, які, зкоерма, розглядає Кримський, – перенесення частини складів до сусідньої Польщі, використання підземних приміщень та розподіл запасів між кількома меншими об'єктами.

Ми розуміємо, що не можемо мати лише один великий склад,

– пояснив бізнесмен.

За його оцінкою, така перебудова може додати близько 5% до цін на продукцію.

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Які наслідки російських атак

Нагадаємо, що з кінця серпня 2026 року Україна щодня потерпає від шквалу ударів безпілотниками та балістикою.

За словами Тараса Висоцького, якщо у 2022 році ворог бив по експортній аграрній інфраструктурі, а згодом по енергетиці, то тепер під ударом опинилася внутрішня система забезпечення міст.

Ворог цілеспрямовано намагається знищити логістику, яка забезпечує українські міста продовольством,

– заявив міністр.

Зокрема, під час останньої хвилі атак були знищені або суттєво пошкоджені логістичні центри провідних українських мереж, зокрема Novus, ATB, Сільпо та Фора.

Росія також атакувала логістичні центри та склади з медичними товарами. Навіть один із головних складів Всесвітньої організації охорони здоров'я з гуманітарною допомогою на околицях Києва також зазнав удару.