Що відомо про наслідки атаки

На складі зберігалися гуманітарні медичні вантажі, призначені для України, пише Reuters.

За словами представника ВООЗ, наразі доступ до приміщення залишається обмеженим з міркувань безпеки. На складі тримається сильне задимлення.

Наразі триває оцінка можливих пошкоджень і втрат запасів. Жоден співробітник ВООЗ не постраждав,

– заявив речник організації Крістіан Ліндмаєр.

Які склади ВООЗ під ударами

Це не перша атака Росії на об'єкти ВООЗ в Україні за останній час.

У серпні ворог вдарив по гуманітарному складу організації у Дніпрі.

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Та атака, за даними ВООЗ, знищила половину медичних запасів та обладнання. Вони призначалися для допомоги близько 225 тисячам людей, які проживають у прифронтових і важкодоступних районах.

Раніше, у липні, окупанти обстріляли ще один склад поблизу Києва, яким користується ВООЗ. Приміщення зазнало пошкоджень.

А загалом цього року вже два десятки атак Москви були спрямовані саме на склади з гуманітарними вантажами, підрахували в організації.

Ці атаки є частиною ширшої тенденції, яка впливає на гуманітарні операції по всій країні. У 2026 році щонайменше 20 атак зачепили склади, де зберігаються гуманітарні вантажі, зокрема 15 атак були спрямовані на склади з гуманітарними медичними запасами,

– зазначив Ліндмаєр.

Втім, російські атаки не змусили ВООЗ відмовитися від її гуманітарної місії в Україні.

В організації повідомили, що вже визначили альтернативні варіанти для зберігання своїх вантажів.

Нагадаємо, учора, 3 вересня, під час чергової російської атаки під удар міг потрапити один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів України, який належить компанії "Біокон". За інформацією ЗМІ, збитки від удару по ньому можуть сягати мільярдів.