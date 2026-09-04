Что известно о последствиях атаки

На складе хранились гуманитарные медицинские грузы, предназначенные для Украины, пишет Reuters.

По словам представителя ВОЗ, в настоящее время доступ к помещению остается ограниченным из соображений безопасности. На складе наблюдается сильное задымление.

В настоящее время проводится оценка возможных повреждений и потерь запасов. Ни один сотрудник ВОЗ не пострадал,

– заявил пресс-секретарь организации Кристиан Линдмайер.

Какие склады ВОЗ подверглись ударам

Это не первая атака России на объекты ВОЗ в Украине за последнее время.

В августе враг нанес удар по гуманитарному складу организации в Днепре.

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Эта атака, по данным ВОЗ, уничтожила половину медицинских запасов и оборудования. Они предназначались для оказания помощи около 225 тысячам человек, проживающих в прифронтовых и труднодоступных районах.

Ранее, в июле, оккупанты обстреляли еще один склад вблизи Киева, которым пользуется ВОЗ. Помещение получило повреждения.

В целом в этом году уже два десятка атак Москвы были направлены именно на склады с гуманитарными грузами, подсчитали в организации.

Эти атаки являются частью более широкой тенденции, которая сказывается на гуманитарных операциях по всей стране. В 2026 году по меньшей мере 20 атак затронули склады, где хранятся гуманитарные грузы, в частности 15 атак были направлены на склады с гуманитарными медицинскими запасами,

– отметил Линдмайер.

Впрочем, российские атаки не заставили ВОЗ отказаться от своей гуманитарной миссии в Украине.

В организации сообщили, что уже определили альтернативные варианты для хранения своих грузов.

Напомним, вчера, 3 сентября, во время очередной российской атаки под удар мог попасть один из крупнейших специализированных фармацевтических складов Украины, принадлежащий компании "Биокон". По информации СМИ, ущерб от удара по нему может достигать миллиардов.