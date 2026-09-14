Вперше за десятки років: Україна втратила лідерство з експорту олії

Україна вперше за 20 сезонів поспіль втратила статус найбільшого світового експортера соняшникової олії. За підсумками 2025/26 маркетингового року перше місце посіла Росія.

Хто обійшов Україну в експорті олії

Про це свідчать дані вересневого звіту Міністерства сільського господарства США (USDA), пише Latifundist.

Країна-агресорка зуміла продати на зовнішні ринки 4,2 мільйона тонн продукції.

продукції. Тоді як українські експортери зупинилися на позначці 4,036 мільйона тонн олії.

Для України це перша втрата першого місця за два десятиліття. До цього країна була світовим лідером з експорту соняшникової олії із 2005/06 до 2024/25 маркетингового року.

У 2004/05 році найбільшим експортером була Аргентина, яка поставила на світовий ринок 1,176 мільйона тонн олії.

Та вже наступного сезону Україна вийшла на перше місце з показником 1,514 мільйона тонн і відтоді утримувала лідерство до 2025 року.

Які прогнози експорту на наступний сезон

Американські аналітики прогнозують, що у 2026/27 маркетинговому році обидві країни наростять експорт, проте Росія збереже першість. Очікуються такі показники:

Москва, ймовірно, відвантажить до 5,1 мільйона тонн олії;

Україна може продати за кордон до 5 мільйонів тонн.

Водночас виробництво російської олії у новому сезоні оцінюють у 7,806 мільйона тонн, тоді як української – лише у 5,418 мільйона тонн.

Однак директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук переконаний, що російське домінування не триватиме довго.

Проте він застерігає, що Україна може втратити свої позиції, якщо влада скасує експортні мита на олійні культури.

Важливо! Наразі існуюча модель вже дозволяє українським фермерам продавати вирощену продукцію за кордон без сплати мита. Для соняшнику діє нульова ставка, що стимулює легальний експорт та підтримує вітчизняного виробника.

Нагадаємо, через скорочення можливостей для вивезення сировини за кордон, вартість соняшникової олії для українців може знизитися., За прогнозом міністра аграрної політики Тараса Висоцького, протягом найближчих трьох місяців олія в українських магазинах здешевшає.