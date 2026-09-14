Кто обогнал Украину по экспорту растительного масла

Об этом свидетельствуют данные сентябрьского отчета Министерства сельского хозяйства США (USDA), пишет Latifundist.

Страна-агрессор сумела продать на внешние рынки 4,2 миллиона тонн продукции.

продукции. В то время как украинские экспортеры остановились на отметке 4,036 миллиона тонн масла .

Для Украины это первая утрата лидирующей позиции за два десятилетия. До этого страна была мировым лидером по экспорту подсолнечного масла с 2005/06 по 2024/25 маркетинговый год.

В 2004/05 году крупнейшим экспортером была Аргентина, которая поставила на мировой рынок 1,176 миллиона тонн масла.

Но уже в следующем сезоне Украина вышла на первое место с показателем 1,514 млн тонн и с тех пор удерживала лидерство до 2025 года.

Каковы прогнозы экспорта на следующий сезон

Американские аналитики прогнозируют, что в 2026/27 маркетинговом году обе страны увеличат экспорт, однако Россия сохранит лидерство. Ожидаются следующие показатели:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Москва, вероятно, отгрузит до 5,1 миллиона тонн масла;

Украина может продать за рубеж до 5 миллионов тонн.

В то же время производство российского растительного масла в новом сезоне оценивают в 7,806 миллиона тонн, тогда как украинского – лишь в 5,418 миллиона тонн.

Однако директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук убежден, что российское доминирование продлится недолго.

Однако он предупреждает, что Украина может потерять свои позиции, если власти отменят экспортные пошлины на масличные культуры.

Важно! В настоящее время действующая модель уже позволяет украинским фермерам продавать выращенную продукцию за рубеж без уплаты пошлин. Для подсолнечника действует нулевая ставка, что стимулирует легальный экспорт и поддерживает отечественного производителя.

Напомним, из-за сокращения возможностей для вывоза сырья за границу стоимость подсолнечного масла для украинцев может снизиться. По прогнозу министра аграрной политики Тараса Высоцкого, в течение ближайших трех месяцев масло в украинских магазинах подешевеет.