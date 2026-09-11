Почему цены начнут снижаться и когда это произойдет

В течение ближайших трех месяцев стоимость подсолнечного масла на полках украинских супермаркетов может заметно снизиться. Такой прогноз озвучил министр аграрной политики Тарас Высоцкий, объяснив это снижением стоимости семян подсолнечника на фоне заблокированных портов и ограниченного экспорта, о чем пишет Укринформ.

"Если ситуация с блокировкой портов и ограничением экспорта останется неизменной, с задержкой до трех месяцев может произойти корректировка цены на подсолнечное масло для потребителя в сторону ее снижения", – отметил чиновник. Это означает, что украинцы смогут сэкономить на этом базовом продукте уже к концу года.

Несмотря на постоянные атаки врага на перерабатывающие предприятия, производственных мощностей в стране вполне достаточно. Сейчас в отрасли доступно более 20 миллионов тонн сырья, тогда как внутренняя потребность составляет лишь около 16 миллионов тонн. Даже при условии продолжения российского террора против маслозаводов этих объемов с избытком хватит для покрытия спроса всех украинских семей, поэтому скупать масло ящиками нет никакого смысла.

Напомним, ранее мы писали, что в целом делать запасы продуктов украинцам не нужно. В ближайшие недели резких скачков цен на продовольствие не предвидится, хотя в будущем возможно некоторое подорожание из-за изменения логистики.

Переход на доставку автотранспортом может увеличить стоимость продовольственной корзины в среднем на 2,5–3%. Также на конечные цены будет оказывать давление энергетический компонент – стоимость топлива, электроэнергии и газа, однако никакого физического дефицита товаров в Украине не зафиксировано.