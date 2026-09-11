Чому ціни підуть на спад та коли це станеться

Протягом найближчих трьох місяців вартість соняшникової олії на полицях українських супермаркетів може помітно знизитися. Такий прогноз озвучив міністр аграрної політики Тарас Висоцький, пояснивши це зменшенням вартості насіння соняшнику на тлі заблокованих портів та обмеженого експорту, про що пише Укрінформ.

"У разі якщо ситуація з блокуванням портів та обмеженням експорту буде незмінною, з лагом до трьох місяців може відбутися коригування ціни на соняшникову олію для споживача в сторону її зниження", – зазначив урядовець. Це означає, що українці зможуть заощадити на цьому базовому продукті вже до кінця року.

Попри постійні атаки ворога на переробні підприємства, виробничих потужностей в країні цілком достатньо. Наразі в галузі є доступними понад 20 мільйонів тонн сировини, тоді як внутрішня потреба становить лише близько 16 мільйонів тонн. Навіть за умови подальшого російського терору проти олійних заводів, цих обсягів з надлишком вистачить для покриття попиту всіх українських родин, тому скуповувати олію ящиками немає жодного сенсу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що загалом робити запаси харчів українцям не потрібно. Найближчими тижнями різких стрибків вартості продовольства не передбачається, хоча в майбутньому можливе певне подорожчання через зміну логістики.

Перехід на доставку автотранспортом може додати до вартості продовольчого кошика в середньому 2,5 – 3%. Також на кінцеві цінники тиснутиме енергетичний компонент – вартість палива, електроенергії та газу, проте жодного фізичного дефіциту товарів в Україні не зафіксовано.