Подорожают ли продукты в Украине

В частности, украинцев не призывают делать запасы продуктов, почему это сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам Высоцкого, цены на продукты в Украине в ближайшие недели не изменятся. Но в будущем возможно подорожание.

Одна из причин – это изменение логистики. Предварительный экономический расчет показывает, что переход на доставку автотранспортом может увеличить цену на продовольственную корзину в среднем на 2,5–3%. Однако физического дефицита продуктов зафиксировано не было.

Энергетический компонент – стоимость топлива, электроэнергии и газа – министр особо подчеркнул. Он пояснил, что именно эти факторы могут повлиять на цены в будущем. Но других критических вызовов пока нет.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кроме того, нет оснований создавать продовольственные запасы. В частности, нет необходимости "запасаться" на неделю или две.

Напомним, что на прошлой неделе Высоцкий заявил, что дефицита товаров в Украине ожидать не стоит. Также не стоит и готовиться к голоду.

В целом мировые цены также растут. Например, цены на сельскохозяйственные культуры выросли более чем на 13% за август.