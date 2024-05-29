Послаблення санкцій проти російських металів принесе Росії мільярдні прибутки

Послаблення санкцій ЄС проти російського металу може принести Путіну півтора мільярда доларів на придбання зброї. Загалом відсутність санкцій на ключові сегменти російської економіки дозволяє Росії заробляти мільярди,

Санкції треба посилювати

Попри введення Євросоюзом та іншими західними країнами 16 000 санкцій проти Росії від початку війни, економіка країни демонструє зростання.

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У 2023 році вона зросла на 2,2%, а у 2024 році передбачається зростання на 1,1%. Росія продовжує отримувати значні доходи з Європи. Тому, за словами експертів, ЄС має активізувати свої зусилля та повністю заборонити імпорт металопродукції з Росії.

Колишній військовий офіцер та стратегічний консультант високопоставлених військових керівників США Аарон Плуто наголосив, що відсутність санкцій на ключові сегменти російської економіки дозволяє Росії заробляти мільярди.

Ці кошти напряму сприяють фінансуванню безпілотників, ракет і основного озброєння, спрямованого на українське цивільне населення, яке захищає їхні помешкання та близьких,

– каже Плуто.

Імпорт металів приносить Росії великі прибутки

Попри нові санкції ЄС, пов'язані з вбивством Олексія Навального, імпорт російських сталевих слябів та чавуну в Європу не припиняється. Дванадцятий пакет санкцій, який передбачає заборону на цей імпорт, включає дворічний перехідний період.

Зрозуміло, що останні санкції є простою риторикою без реального ефекту. Цей дозвіл на неконтрольований імпорт російського слябу протягом наступних чотирьох років дозволить російським металургам заробити понад 6 мільярдів євро. Москва мала б отримати прибуток у розмірі 1,5 млрд євро,

– додає експерт.

Він наголосив, що Європейському Союзу слід активізувати свої зусилля і ввести більш жорсткі санкції проти осіб, які безпосередньо фінансують війну проти України, а також застосувати заходи для арешту заморожених російських активів, щоб вони могли бути використані для відновлення України після років збройних конфліктів.

Як відомо, у дванадцятому пакеті Євросоюз продовжив термін дії квот на російські сляби ще на чотири роки. Загальний обсяг квоти на імпорт цієї продукції від жовтня 2024 року до вересня 2028 року встановлено на рівні 8,5 мільйонів тонн, з детальним поділом на періоди.