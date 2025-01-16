За десятки мільйонів доларів: де Росія братиме газ для Придністров'я

Росія, ймовірно, витратить чималу суму, щоб забезпечити безплатне постачання газу до Придністров'я. Паливо планують закуповувати на європейських спотових ринках через компанію Natural Gaz D.C..

Де Росія братиме газ для Придністров'я

За попередніми розрахунками, постачання обсягом до 3 мільйонів кубометрів щодня з січня по квітень обійдуться Росії приблизно в 164 мільйони доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання NewsMaker.

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Співвласник Natural Gaz Аркадій Вікол повідомив молдовському виданню NewsMaker, що компанія уклала рамковий контракт із Тираспольтрансгазом на постачання 2-3 мільйони кубометрів газу щодня.

Цікаво! Газ закуповуватимуть на європейських біржах, а не в Росії, що приноситиме Молдові близько 3 мільйонів леїв (понад 150 000 євро) податків щоденно.

Цей обсяг має покрити внутрішнє споживання Придністров'я, але не дозволить відновити експорт електроенергії з Молдовської ДРЕС на правий берег Дністра.

Точні дати початку постачання наразі не визначені.

Україна проти транзиту російського палива

15 січня лідер Придністров'я Вадим Красносільський заявив, що отримав від Москви гарантії щодо відновлення постачання безплатного газу до регіону. Водночас міністр закордонних справ України наголосив, що Київ вважає неприйнятним транзит російського газу як зі сходу, так і з півдня, через Трансбалканський газопровід.

У разі закупівлі газу на європейському ринку згода України не буде потрібною, оскільки вона є членом Європейської енергетичної спільноти, що спрощує такі операції.

Зауважте! Молдовагаз, зі свого боку, заперечує наявність будь-якої інформації про відновлення постачань від Газпрому.