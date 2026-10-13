Вперше в історії: Росія знайшла новий шлях для експорту пшениці

Росія зіштовхується з труднощами щодо експорту зерна традиційними маршрутами. У зв’язку з цим Москва шукати вихід.

Що відомо про експорт російського зерна

У жовтні Кремль вперше в історії відправив відвантаження пшениці через Мурманськ, який розташований за тисячі кілометрів від основних зерновиробничих регіонів країни, про що пише російське медіа "ЗЕРНО Он-Лайн".

Обсяг першої партії – 40 тисяч тонн пшениці. Потенціал порту оцінюють у 60 – 90 тисяч тонн на місяць.

Ключова перевага – це цілорічна навігація. Але є нюанс: вартість логістики у 3 – 5 разів вища, ніж на південних маршрутах.

Мурманськ не зможе замінити Новоросійськ,

– наголосили у тексті.

Річ у тім, що потенціал порту становить близько 0,7 – 1,1 мільйона тонн на рік проти 46,3 мільйона тонн, які проходять через Азово-Чорноморський басейн. Це 2 – 3% від попереднього обсягу.

Льодові умови обмежують роботу порту чотирма місяцями. Крім того, інфраструктура зернових терміналів у Мурманську мінімальна. А відстань залізничного перевезення зі Ставропольського краю становить 1 200 кілометрів.

Зокрема, про ситуацію детально розповів начальник управління холдингу із взаємодії з органами державної влади в агропромисловому комплексі Олег Пугаєв.

Ми зараз готуємо судно для відправлення з Мурманська. Сказати, що раніше в Мурманську не було зерна, — це, мабуть, нічого не сказати. Щоб організувати це відвантаження, довелося пройти досить складний шлях, причому за дуже короткий час,

– зазначив Пугаєв.

Нагадаємо, що ф’ючерси на пшеницю розпочали падіння. До цього вони постійно зростали. А причиною "зниження" стали слова Дональда Трампа щодо перемир'я між Україною та Росією.