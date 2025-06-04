Стратегічний грошовий запас Росії тане: яким буде дефіцит у 2025 році

Тиск на бюджет Росії збільшується: військові витрати ростуть, а нафта не приносить очікуваних доходів. Через все це лише у травні Росія втратила 6 мільярдів доларів, призначених на "чорний день".

Чому Росія втрачає гроші Фонду національного добробуту

Ліквідні активи російського Фонду національного добробуту, у якому зберігаються резерви країни на "чорний день", у травні різко скоротилися на 14%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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За інформацією міністерства фінансів Росії, обсяг коштів фонду добробуту, які можна використати, зменшився до 2,8 трильйона рублів (35,7 мільярда доларів).

Це означає, що Росія втратила 453,8 мільярда рублів, або 5,8 мільярда доларів, – ці кошти були доступні для покриття дефіциту у бюджеті Росії.

Важливо! За підрахунками Bloomberg, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, ліквідні активи Фонду національного добробуту зменшилися вже на 68%.

Чи є можливості поповнити Фонд національного добробуту

Плани Кремля поповнити резерви фонду на "чорний день" зазнали краху. Росія планувала отримати надприбутки від продажу нафти та газу, однак через падіння цін на нафту це стало неможливим.

Внаслідок падіння цін на нафту російський уряд вже змушений був понизити прогноз доходів від продажу енергоносіїв на 24% – приблизно мінус 2,6 трильйона рублів.

Через зменшення доходів уряд Росії збільшив очікуваний бюджетний дефіцит більш ніж утричі – з 1,17 до 3,8 трильйона рублів.

Разом з тим Росія збільшила витрати на оборону. У 2025 році вони зросли на чверть і склали 6,3% ВВП країни.

Варто знати! Загальна вартість експорту російської нафти у травні впала до найнижчого рівня за два роки.