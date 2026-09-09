Росія шукає нових економічних партнерів: чому Путін зацікавився В'єтнамом

Росія та В’єтнам збираються поглиблювати економічні зв’язки на тлі зростання глобальної напруженості. Російський диктатор Володимир Путін та в'єтнамський президент То Лам обговорили у Кремлі розвиток торгівлі, енергетику та подальшу співпрацю.

Як країни розширюють торгівлю

Під час переговорів 9 вересня Путін наголосив на позитивній динаміці двосторонньої торгівлі між Росією та В'єтнамом, пише Bloomberg.

За його словами, минулого року товарообіг між країнами зріс майже на 6% .

У першій половині 2026 року темпи зростання, нібито взагалі практично подвоїлися.

Водночас російська сторона називає значно амбітнішу мету. За словами віцепрем’єра Росії Дмитра Чернишенка, за підсумками минулого року обсяг торгівлі товарами між країнами перевищив 6 мільярдів доларів.

Москва розраховує довести цей показник до 15 мільярдів доларів до 2030 року.

Для ізольованої російської економіки це є спробою компенсувати втрату західних ринків та продемонструвати хоч якусь геополітичну активність.

Чим ще намагається зацікавити Москва

Та головними козирями Москви залишаються енергетика та зброя. Росія історично є найбільшим постачальником озброєнь для В'єтнаму, і зараз представники оборонних відомств обох країн знову обговорюють розширення співпраці.

Важливе місце під час візиту також посіла енергетична співпраця між країнами. Росія намагається втримати свої позиції у нафтогазовій галузі В'єтнаму та просуває угоду про будівництво атомної електростанції "Ніньтхуан-1".

Ханой також шукає нові джерела електроенергії, прагнучи посилити енергетичну безпеку на тлі війни в Ірані та планів забезпечити 10% економічне зростання країни.

Втім, В'єтнам не робить ставку лише на Росію. Після Москви Лам вирушить до Франції, де зустрінеться з президентом Еммануелем Макроном. А раніше цього року в’єтнамський лідер також відвідав Австралію, Нову Зеландію, Сінгапур, Китай і США.

Нагадаємо, у березні Росія та В’єтнам підписали міжурядову угоду про будівництво першої в’єтнамської АЕС "Ніньтхуан-1" із двома російськими реакторами загальною потужністю 2,4 гігавати. Крім того, країни домовилися розширювати енергетичну співпрацю через перебої з постачанням енергоносіїв, пов’язані з війною на Близькому Сході.