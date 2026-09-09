Как страны расширяют торговлю
В ходе переговоров 9 сентября Путин подчеркнул положительную динамику двусторонней торговли между Россией и Вьетнамом, пишет Bloomberg.
По его словам, в прошлом году товарооборот между странами вырос почти на 6%.
В первой половине 2026 года темпы роста, якобы, вообще практически удвоились.
В то же время российская сторона ставит значительно более амбициозную цель. По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, по итогам прошлого года объем торговли товарами между странами превысил 6 миллиардов долларов.
Москва рассчитывает довести этот показатель до 15 миллиардов долларов к 2030 году.
Для изолированной российской экономики это является попыткой компенсировать потерю западных рынков и продемонстрировать хоть какую-то геополитическую активность.
Чем еще пытается заинтересовать Москва
Но главными козырями Москвы остаются энергетика и оружие. Россия исторически является крупнейшим поставщиком вооружений для Вьетнама, и сейчас представители оборонных ведомств обеих стран вновь обсуждают расширение сотрудничества.
Важное место во время визита также заняло энергетическое сотрудничество между странами. Россия пытается удержать свои позиции в нефтегазовой отрасли Вьетнама и продвигает соглашение о строительстве атомной электростанции "Ниньтхуан-1".
Ханой также ищет новые источники электроэнергии, стремясь укрепить энергетическую безопасность на фоне войны в Иране и планов обеспечить 10-процентный экономический рост страны.
Впрочем, Вьетнам не делает ставку только на Россию. После Москвы Лам отправится во Францию, где встретится с президентом Эммануэлем Макроном. А ранее в этом году вьетнамский лидер также посетил Австралию, Новую Зеландию, Сингапур, Китай и США.
Напомним, в марте Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о строительстве первой вьетнамской АЭС "Ниньтхуан-1" с двумя российскими реакторами общей мощностью 2,4 гигаватта. Кроме того, страны договорились расширять сотрудничество в энергетической сфере в связи с перебоями в поставках энергоносителей, связанными с войной на Ближнем Востоке.