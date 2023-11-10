Росія збільшила бюджетні видатки на 30 мільярдів доларів через війну

Велике збільшення витрат може змусити Росію більше залежати від імпорту, призвести до інфляції та послабити рубль. Це також виявило розбіжності між Міністерством фінансів і Центробанком Росії.

Витрати ростуть, борг — також

Росія збільшила обсяги видатків у своєму бюджеті на поточний рік на понад 30 мільярдів доларів через війну в Україні. Це додає щонайменше 3,4 трильйона рублів (37 мільярдів доларів) до бюджету Росії на 2023 рік, що підсилює ризики інфляції та підкреслює стрімке зростання витрат на військові операції в Україні.

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За останніми офіційними даними, Міністерство фінансів Росії передбачає, що загальні витрати сягнуть 32,5 трильйона рублів у 2024 році, що майже на 12% перевищує початкові 29,06 трильйона рублів.

Додаткові витрати без одночасного зростання очікуваних доходів свідчать про те, що військова машина Путіна споживає все більше коштів, розкручуючи інфляційну спіраль, яка, за визнанням чиновників, створює макроекономічні ризики для країни. Зростання витрат відбувається всупереч обіцянкам президента Росії та інших посадовців, що величезний дефіцит у 1,76 трильйона рублів, з яким Кремль зіткнувся в січні, є тимчасовим,

— пише Financial Times.

Попри обіцянки Путіна та інших російських посадовців про те, що великий дефіцит у розмірі 1,76 трильйона рублів, з яким Кремль зіткнувся у січні, є тимчасовим, бюджетні витрати Росії в жовтні зросли на 29% порівняно з попереднім роком.

Керівниця відділу макроекономічного аналізу брокера "Фінам" у Москві Ольга Бєлєнька оцінює, що частка бюджетних витрат у жовтні може зрости на 29% в річному вимірі.

У листопаді та грудні можуть бути витрачені ще 7,3-8,2 трильйона рублів, що становитиме близько 23-25% річних витрат.

При цьому дефіцит бюджету Росії без відповідного збільшення доходів може зрости до 3 мільярдів рублів, або 1,8% від ВВП, порівняно з "невеликим відсотком" дефіциту, який прогнозував міністр фінансів РФ Антон Силуанов минулого місяця.

Перенесення витрат на кінець року — це стандартне прокляття російської бюджетної системи,

— зазначає наукова співробітниця Carnegie Russia Eurasia Олександра Прокопенко.

Вона додала, що цього року Міністерство фінансів намагалося вирішити цю проблему, перенісши більшу частину витрат на перший квартал 2023 року.

Частина нового фінансування може бути використана в контексті можливого повідомлення про те, що Путін планує балотуватися на черговий термін президентства. Це, ймовірно, продовжить його вже 23-річне правління щонайменше до 2030 року.

Збільшення бюджетних витрат також оголило розбіжності між Міністерством фінансів і Центробанком Росії.