Ворог знову атакував Запоріжжя: дрони вдарили по ТЦ

У понеділок, 7 вересня, росіяни атакували ТРК Citi Mall у Запоріжжі. Атака відбулася вночі. Ворог здійснив удар дронами.

Що відомо про російську атаку по Запоріжжю

Люди внаслідок атаки не постраждали, про що повідомили у Запорізькій ОВА.

Наголошується, що на території Citi Mall виникли пожежі. На місці події працювали усі екстрені служби міста, були залучені 40 рятувальників.

Зокрема, надзвичайники ліквідували 6 осередків займання загальною площею 700 квадратних метрів. Про це повідомили у ДСНС України.

Вночі, 7 вересня, ворог атакував безпілотними літальними апаратами один із районів обласного центру,

– йдеться у повідомленні.

Речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко підтвердив, що йдеться саме про City Mall. Коваленко розказав, що ТРК розташований поруч зі вже зруйнованим Епіцентром.

Керівництво City Mall прийняло рішення протягом вересня призупинити діяльність торгівельного центру, тому, на щастя, ніхто не постраждав,

– зазначив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що Епіцентр біля ТРК City Mall атакували 28 серпня. І це вже була не перша атака на цей гіпермаркет у місті.

Зокрема, ТРК City Mall у Запоріжжі оголосив, що не працюватиме деякий час. Наприкінці вересня компанія мала повідомити про подальшу роботу торгівельно-розважального центру.