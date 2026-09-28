Ворог продовжує атаки: росіяни вдарили по заводу на Житомирщині

Уночі 28 вересня ворог атакував цивільну інфраструктуру в Житомирській області. Згідно з інформацією, йдеться про відомий завод морозива "Рудь". Зокрема, про це писали різні Телеграм-канали регіону.

Що відомо про атаку на Житомирщину

Жертв та постраждалих внаслідок російської атаки наразі немає, про що вранці 28 вересня повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Віталій Бунечко Очільник Житомирської ОВА Ворог продовжує наносити удари по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Сьогодні вночі безпілотниками було атаковано підприємство харчової промисловості в Житомирській громаді.

Буденчко додав, що на місці влучання виникла пожежа. Але вогонь було локалізовано та ліквідовано рятувальниками ДСНС.

Водночас факт влучання підтвердив й Володимир Зеленський. Він написав, що у Житомирській області пошкодили звичайний завод морозива.

Нагадаємо, що внаслідок російських ударів ще 5 вересня було повністю знищено охолоджувальний склад, а також адміністративно-побутові приміщення виробника морозива "Рудь" у Житомирі. Про це повідомила керівниця юридичного відділу компанії Ольга Блажкевич.

Компанія "Рудь" – найбільший виробник морозива в країні – наразі оцінює збитки.

А у вересні внаслідок удару постраждав завод Kromberg & Schubert у Житомирській області. Його атакували 22 та 25 серпня. Раніше росіяни вже завдали по ньому ударів – на початку серпня.