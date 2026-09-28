Что известно про атаку на Житомирскую область

Жертв и пострадавших в результате российской атаки пока нет, что сообщил утром 28 сентября глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

Виталий Бунечко Глава Житомирской ОГА Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Житомирской области. Сегодня ночью беспилотники провели атаку на предприятие пищевой промышленности в Житомирской общине.

Бунечко добавил, что на месте попадания возник пожар. Однако огонь был локализован и ликвидирован спасателями ГСЧС.

В то же время факт попадания подтвердил и Владимир Зеленский. Он написал, что в Житомирской области пошкодили звичайний завод по производству мороженого.

Напомним, что в результате российских ударов еще 5 сентября был полностью уничтожен холодильный склад, а также административно-бытовые помещения производителя мороженого "Рудь" в Житомире. Об этом сообщила руководитель юридического отдела компании Ольга Блажкевич.

Компания "Рудь" – крупнейший производитель мороженого в стране – в настоящее время оценивает убытки.

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А в сентябре в результате удара пострадал завод Kromberg & Schubert в Житомирской области. Его атаковали 22 и 25 августа. Ранее россияне уже наносили по нему удары – в начале августа.